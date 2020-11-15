行經閃光號誌路口未停讓相撞　貨車翻覆3傷...揪出轎車駕駛酒駕

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮太平路與潮昇路口15日凌晨2時多發生一起白色自小客車與自小貨車擦撞車禍，造成自小貨車翻車，3人受傷，潮州警方獲報前往處理，對兩位駕駛進行酒測，其中自小客車駕駛酒測值0.42毫克，超過規定，訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲屏東縣潮州鎮潮昇路與太平路口，15日凌晨發生車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲自小貨車翻覆。

潮州警方調查，15日凌晨2時13分許，在潮州鎮朝昇路與太平路口，由29歲鍾姓男子駕駛白色自小客車搭載乘客林姓女子沿朝昇路（南往北，閃紅燈）直行至太平路口時，與林男駕駛自小貨車沿太平路（東向西，閃黃燈）直行發生側撞，致自小貨車翻覆。

警方獲報前往處理，發現小貨車駕駛人林姓駕駛與妻子及白色自小客車乘客林姓女子共3人受傷，惟自小貨車乘客頸部受傷，由救護車送往醫院治療，自小貨車駕駛人林男呼氣酒測值為零；但白色自小客車駕駛人鍾男呼氣酒測值為0.42毫況，訊後依公共危險罪嫌送辦。

潮州警分局再度呼籲，民眾勿酒後駕車並應遵守路權正確觀念，行經路口雖都是閃燈，但肇事責任卻不同，因為閃黃燈都設在主要幹道，擁有主要路權，目的是要駕駛人減速，而閃紅燈號設置在支道，代表著要停，還要讓，因此當兩輛車都沒有減速或停讓，就容易導致交通事故發生。

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