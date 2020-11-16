不爽二輪太吵引大亂鬥！19歲騎士遭惡煞砍殺　多人群聚醫院再爆衝突

▲詹男被砍後，其友人騎車追趕卻被撞倒路中，在台北醫院前爆發第二波衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區16日凌晨0時許，一名19歲男子與朋友騎車夜遊，期間與一輛轎車爆發衝突，轎車在思源路、中原東路將機車攔下來後，車上2名惡煞手持棍棒、刀械朝被害人身上猛砍，造成其手臂有2處刀傷。行兇惡煞傷人後開車逃逸，傷者友人立即騎車追趕上去，雙方再度於部立台北醫院前爆發衝突。警方獲報派出大批警力到場，將鬧事民眾驅離，並將雙方共3人帶回依傷害罪法辦。

據了解，19歲的詹姓男子事發前與一群朋友從新北耶誕城離開，打算去十八王公吃肉粽，行經事發路段時，與從板橋歡唱完開車到新莊吃鹹粥的周男（24歲）、陳男（36歲）爆發行車糾紛。坐在副駕駛座的陳男不滿這群機車排氣管音量太大，搖下車窗怒譙「Ｘ你娘！吵Ｘ小！」，引發詹男不爽持鐵棍上前理論，還打傷陳男額頭，開車的周男見狀隨即下車拿西瓜刀反擊，砍傷詹男左手臂後上車逃離。

▲警方獲報出動快打部隊到場，並將陳男帶回調查。（圖／記者游宗樺攝）

詹男被砍造成左手臂有2處約10公分刀傷，傷口流出大量鮮血痛苦倒地，同行的魏姓友人見狀，騎車載著林男追上前去，打算攔下周男的白色轎車報仇，卻意外在部立台北醫院前被路過轎車撞倒，車上的周男、陳男見狀，立即持械下車追打摔車倒地的2人，連誤以為是交通事故前來關心的路人差點遭波及。

▲路口地面留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾表示，當時有一對年輕情侶騎車過來跟他說「有台白色汽車撞到人，幫忙追！」於是立即催油門追上前幫忙攔車，但追到台北醫院時，遇到約5名惡煞手持棍棒、長刀，質問自己「是不是對方的！」所幸連忙解釋後沒有被攻擊，但就看到這群惡煞改追其他機車；另外一名民眾則說，在路口看到轎車2人拿刀、棍下來與一群機車騎士當街展開大亂鬥，聽到棍棒敲擊聲跟女性尖叫聲後，就看到多輛機車追著白色轎車往台北醫院方向移動。

▲詹男手臂遭砍傷，警方已循線將行兇的周男帶回法辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報台北醫院有大批民眾聚集，立即出動快打部隊，將現場民眾勸離，並把陳男帶回調查，同時圍起封鎖線對周男的轎車進行採證，在車內找到2把西瓜刀、1支鋁棒等證物。警方已派員到亞東醫院對詹男進行戒護，待其傷勢穩定後製作筆錄。警方一共帶回6名關係人，調查後全案依傷害罪將周男、陳男及詹男等3人移送法辦。

▲警方在車上查扣西瓜刀及棍棒。（圖／記者游宗樺攝）