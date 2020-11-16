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嘉明味道變少！高雄男不舉求診重生「空包彈」妻疑出軌　醫揭真相

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性生活,不舉,陰莖,打手槍,屌（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲一名李姓男子找回雄風，卻被老婆懷疑外遇（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名中年男子因為不舉求診泌尿科女醫師張美玉，經過治療之後，這名中年男子不但找回雄風，也讓老婆非常滿意。不過，老婆發現「精液變少」，懷疑丈夫外遇，甚至抱怨不應該介紹張美玉醫師給老公看診，讓這名中年男子相當無奈。張美玉醫師說「這是逆行性射精」，屬於藥效的一部分，才還這名中年男子清白。

國內知名泌尿科女醫師張美玉表示，日前有一名李姓中年男子來看診時，抱怨之前「不舉」經過治療，老婆現在天天笑呵呵，甚至還有高潮，但他的「精液量變少」，所以這幾年老婆懷疑他外遇，還抱怨起張美玉醫師「枉費我那麼喜歡和信任你，而且還介紹老公來給你看病的。現在把老公性功能治好了，竟然還有能力去去外面玩女人」

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張美玉醫師反問，「為什麼你太太肯定認為你去玩女人？」李先生回答說，「因為精液那麼少肯定是在外用光了才回家，所以她對我和您非常生氣。」

▲小港高美泌尿科院長張美玉。（圖／記者許宥孺攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉。（圖／記者許宥孺攝）


張美玉醫師聽完笑了出來，「精液量少是因為服用了攝護腺肥大治療的藥物，它們常見的副作用是逆行性射精，精液在男性高潮後因膀胱頸放鬆而往膀胱流入」。當初李姓男子來求診的時候，不單純是不舉的問題，還有攝護腺肥大，而治療攝護腺肥大的第一線藥物是甲型阻斷劑，小小的缺點便是「逆行性射精」，這個現象往往是造成家庭糾紛的副作用，因為太太不明所以，便認定先生在外用光才會射出空包彈。

其實攝護腺肥大和勃起功能障礙是共同存在的問題，致病原因都是老化或三高或心血管疾病所導致，目前唯一一種能同時治療的藥物便是PDE5抑制劑（如威而鋼、 犀利士或樂威壯等藥物）；也有研究指出可能對腦血管病變有潛在的治療助益，可以增加腦部血管和神經的新生，但因要自費所以花費較高。

不過，張美玉醫師也提醒，不要怪中年婦女「多疑」，因為中年婦女容顏老去，停經後性慾降低、陰道乾澀，易無自信，而中年男人有錢、有魅力，如果性功能又好，教我們女性如何放得了心呢？所以這就是中年婦女的矛盾﹕想要先生身體健康，又不能有太大魅力。

陽痿、早洩、性無能、不舉、性功能障礙、性生活不協調（圖／記者黃克翔攝）

▲一名李姓男子找回雄風，卻被老婆懷疑外遇（示意圖／記者黃克翔攝）
 

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