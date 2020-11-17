高雄KTV全武行！尿尿一句「不會喝就不要喝」...3對1結局出爐

▲楠梓區發生一起KTV口角打架糾紛。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄楠梓區今(17日）上午發生一起KTV打架糾紛，經警方了解，雙方4人酒後在3樓廁所起口角，警方隨即出動快打部隊，不過到場時，只剩下被打傷的24歲孫姓男子在場，其餘3人早已鳥獸散，由於孫男全身癱軟，疑似喝得爛醉沒辦法說清楚事情原委，因此警方先將人送醫，另外也找到另外3名鬧事酒客，一同帶回派出所調查，依傷害罪移送。

▲楠梓區發生一起KTV口角打架糾紛，警方出動快打部隊，到場時鬧事的一方已經鳥獸散。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

這起打架事件的起因，根據警方的說法，疑似是孫姓男子凌晨與朋友在KTV唱歌，上廁所時，聽見20歲劉姓男子與朋友的對話，他們說到「實在喝太醉了，再也喝不下去了」，結果孫男聽了回嘴說「不會喝就不要喝」，對方認為他語帶嘲諷，雙方爆口角爭執、打架。

▲楠梓區發生一起KTV口角打架糾紛，警方出動快打部隊，到場時鬧事的一方已經鳥獸散。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

楠梓分局偵查隊副隊長盛永華指出，警方到場時，動手的劉姓男子與朋友已經離開現場，只剩下左手指有撕裂傷的孫姓男子一人在場，警方將他送醫後，碰巧遇到劉姓男子一方有人折返KTV，隨即透過他通知另外兩個同在305包廂內唱歌的劉男與友人，一同帶回派出所調查，全案目前朝傷害罪法辦。

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