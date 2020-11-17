7男童受害！　直排輪教練犯案9年求交保：我沒固定伴侶會有性衝動

▲法官痛斥被告嚴重影響被害人正常發展。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名張姓直排輪教練被控在9年期間性侵、猥褻7名男童，甚至還拍下他們的裸照，他在審理期間請求交保，但自承「我沒有性伴侶，不限於直排輪學生才會有性衝動」，遭延押2個月。法官依張犯12罪，判9年6月徒刑。

判決指出，張男2019年8月以要帶去溜冰為由，博取兩名男童家長同意後，竟帶他們到汽車旅館拍下裸照，之後又帶其中一童回住處性侵。經追查，張竟從2011年就開始犯案，一路到2019年12月，共有7名男童受害，甚至還在公園停車場、養生館游泳池下手。

被告今年4月起被羈押，他在高雄地院審理期間要求交保，但自承「我沒有性伴侶，不限於直排輪學生才會有性衝動。」法官認為，被告短時間內有多次犯行，並自承無固定性伴侶，難保於其他羈押替代手段下而釋放，不無再為相同犯行的可能，因此裁定延押2個月。

▼7名男童遭被告伸狼爪。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

法官認為，被告明知被害人心智發育尚未完全健全，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，仍利用其作為社團指導老師身分，進行性交、猥褻或拍攝猥褻照片犯行，嚴重影響其正常發展，缺乏對他人人格主體性之尊重，其惡性及情節均不輕。

法官說，被告未能與3名被害人和解，未獲其等與家屬原諒，請求本院從重量刑；惟念及被告坦承犯行，犯後態度尚佳，且與另4名被害人及其家屬達成調解，因此依對未滿14歲男子為性交罪、拍攝兒童為猥褻行為電子訊號等12罪，判9年6月。全案可上訴。