Kaohsiung is helping！高雄助國際防疫　捐贈斯洛伐克30萬片口罩

▲高市府30萬片口罩捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省。(圖/記者洪靖宜翻攝)

記者洪靖宜/高雄報導

為協助國際共同防治新冠肺炎(COVID-19),高雄市長陳其邁宣布,將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在之布拉提斯拉瓦省。這批代表台灣與高雄市友好情誼的醫療級口罩,上面特別印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽,除了再次讓國際肯定台灣的防疫成果,也彰顯高雄市拓展城市外交的努力。

▲陳其邁至議會總質詢時也戴著此款口罩。(圖/記者洪靖宜攝)

高雄市長陳其邁說,疫情在中歐地區轉趨嚴重,在還沒有疫苗的情況之下,不管是在防疫的措施,跟口罩的使用相對來講是非常重要,高雄有一家口罩國家隊「南六企業」,生產的很多品質、標準都非常好的醫療用口罩,當時他就主動跟斯洛伐克的代表說可捐贈口罩給斯洛伐克的人民,希望能夠協助他們,讓防疫工作能夠更加落實,因此日前斯洛伐克的代表到高市府拜會時,向對方表示願意捐贈三十萬片口罩。

▲高市府30萬片口罩捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省。(圖/記者洪靖宜翻攝)

此款口罩上印有高雄市市徽和布拉提斯拉瓦的省徽,陳其邁強調,「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping」!」他並指出,現在「世界衛生大會」(WHA)正在進行中,「世界衛生組織」(WHO)在臉書直播WHA頁面,封鎖「Taiwan can help.」相關留言,但無法阻撓國人突破留言封鎖的創意,不僅讓世界看到台灣的決心,更彰顯台灣防疫成果所受到的國際肯定。

►案發現場/東海女大生生死成謎!食人魔再肢解女保險員:口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版