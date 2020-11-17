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Kaohsiung is helping！高雄助國際防疫　捐贈斯洛伐克30萬片口罩

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▲高市府30萬片口罩捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高市府30萬片口罩捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為協助國際共同防治新冠肺炎（COVID-19），高雄市長陳其邁宣布，將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在之布拉提斯拉瓦省。這批代表台灣與高雄市友好情誼的醫療級口罩，上面特別印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽，除了再次讓國際肯定台灣的防疫成果，也彰顯高雄市拓展城市外交的努力。

▲高市府30萬片口罩捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳其邁至議會總質詢時也戴著此款口罩。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁說，疫情在中歐地區轉趨嚴重，在還沒有疫苗的情況之下，不管是在防疫的措施，跟口罩的使用相對來講是非常重要，高雄有一家口罩國家隊「南六企業」，生產的很多品質、標準都非常好的醫療用口罩，當時他就主動跟斯洛伐克的代表說可捐贈口罩給斯洛伐克的人民，希望能夠協助他們，讓防疫工作能夠更加落實，因此日前斯洛伐克的代表到高市府拜會時，向對方表示願意捐贈三十萬片口罩。

▲高市府30萬片口罩捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高市府30萬片口罩捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省。（圖／記者洪靖宜翻攝）

此款口罩上印有高雄市市徽和布拉提斯拉瓦的省徽，陳其邁強調，「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping」！」他並指出，現在「世界衛生大會」（WHA）正在進行中，「世界衛生組織」（WHO）在臉書直播WHA頁面，封鎖「Taiwan can help.」相關留言，但無法阻撓國人突破留言封鎖的創意，不僅讓世界看到台灣的決心，更彰顯台灣防疫成果所受到的國際肯定。

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