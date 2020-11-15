「4生肖」11月後財運大爆棚！　好運不斷…事業也跟著上升





▲4生肖11月之後財運超好。（圖／pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

2020相信對許多人來說都是一個難熬的年，更有不少人盼望著新的一年能趕快到來。搜狐號「星座小桔子」就為只剩下不到一個半月的2020帶來好消息，專欄上寫道，2020下半年牛、虎、兔、龍4生肖的財運將會變得十分旺盛，好運不斷，事業也會上升。

搜狐號「星座小桔子」是一個專門寫星座生肖運勢的專欄，最新發表的文章中提到，11月份過後，將有4個生肖好運不斷，除了財運滾滾來之外，事業工作也會有所提升，而這4生肖分別為虎、龍、牛跟兔。

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屬虎的人雖然屬像是大氣運，但這兩年犯太歲，生活中遇到的挫折不斷，但在11月過後，運勢相對的開始變好，未來3個月開始風生水起，事業也會穩定上升，招財添貴家業旺，今後大富大貴。

屬龍的人進入11月之後，有望收穫貴人相助，事情能夠順利發展，解決難題，生活也會因此變得順利，沒有需要發愁的事，而這一切也都要歸因於屬龍的人用有下一盤棋的思想，做事時會周全思考，不讓自己的利益凌駕在別人的成功之上，也因此用有不錯的人緣跟人脈，並受到他人支持，得到屬於自己的成功。

屬牛的人11月過後，在各方面的運勢都充滿了希望，前景一片大好，自信心跟鬥志天天都在增加，同時也能充分發揮個人潛力，在職場跟事業上也都會有不小的成就。屬兔的人則是在11月份後鴻運當頭，諸事順利，財富也會連綿不絕、源源不斷的帶進家門，還會有喜事發生，讓旁人十分羨慕。