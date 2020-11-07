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「3生肖」11月轉大運！創業10天即有成...可賺進第一桶金

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▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。（圖／免費圖庫pakutaso）▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。（示意圖／記者孫于珊攝）▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／取自免費圖庫Pikrepo）

▲「3生肖」11月有機會財源滾滾。（示意圖／記者孫于珊攝）

實習記者劉雪兒／綜合報導

2020是個不平靜的一年，不過隨著時序進入年底，許多人也希望能在剩下不到2個月的時間內，徹底擺脫衰運！究竟11月有沒有可能大翻盤呢？根據《搜狐號星座全知》指出，「3生肖」在這月財源滾滾進家門，不止工作一帆風順，還有「錢多福旺」，甚至短短10天內就能看到成就，快來看看自己有沒有上榜吧！

生肖蛇

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屬蛇的朋友不止腦筋精明，人際關係不錯的他們，運勢從11月開端走上跛路，往後的日子會越來越興旺，工作順風順水，財源滾滾進家門，並且會有升職加薪的好事臨到，簡直就是名利雙收。

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。（圖／免費圖庫pakutaso）▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。（示意圖／記者孫于珊攝）▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／取自免費圖庫Pikrepo）

▲屬蛇的朋友，運勢從11月開始往上走，簡直就是名利雙收。（圖／免費圖庫pakutaso）

生肖虎

屬虎的朋友天真活潑，遇到意見分歧的時候，總是能直抒己見，11月先是好運連連進家門，後交好運轉大錢，若能把握住好運，就能消散霉運，迎來財富大滿貫。值得一提的是，接下來4個月靠著投資，將賺入第一桶金，不過必須多加留意，多加強自身心理素質建設，相信只要付諸行動，就會有收穫，只有經過一番努力後，幸福的生活就會隨即展開。

生肖馬

屬馬的朋友將得到五行相助，在11月一改平日裡懶散的態度，不再安於現狀，為了家人們有更好的生活條件，積極努力去接受挑戰，不但橫財運旺，而且可能在短短幾10天裡，事業就會有所成就，可以說是創業興旺，一舉獲得成功，實現自己的理想。

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲屬虎的朋友接下來如果有投資，有機會賺進第一桶金。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

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