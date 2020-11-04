11月上旬「3生肖」開始轉運　好運連發買彩券會中大獎

▲屬牛、豬、蛇的朋友在11上旬會開始轉運。（圖／pakutaso）

記者楊庭蒝／綜合報導

本周即將在7日迎來立冬，正式進入今年最後一個季節，命理搜狐號《卡哇伊》透露其中有三個生肖的運勢，在11月上旬會開始轉運，生活不再需要為了金錢而煩惱。

生肖牛

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屬牛的朋友，非常注重自己的工作，兢兢業業，認真做好每一件事，這樣的工作態度為自己加分不少，11月上旬，財神派千萬紅包，注定大發橫財，必能腰纏萬貫，必富貴，整個人容光煥發，不管他們在商業中闖蕩還是官場中打拼，都會有不錯的成果，家業大興，50年不愁沒錢花！

生肖豬

屬豬之人天生性格沉穩，勤勞厚道，為人忠誠老實。一般都是踏實做事，低調為人的人，11月上旬，存款達數千萬，富貴難逃，財神發紅包，運氣爆棚，必富貴，靠譜的性格也使得屬豬之人找到最佳的伴侶，有一個支撐自己人生事業的「背後的女人」。越到晚年越富貴！

生肖蛇

生肖蛇朋友的運氣非常好，上天的恩賜，以及運勢的加持，讓生肖蛇的生活一天比一天有意義，11月上旬遍地黃金，賺得盤滿缽滿，注定榮華富貴享不盡，橫財連發，驚喜連連，名利兼得，財路大開，買彩券中大獎，獲得了很多的財富，讓他們從此轉運開始越來越興旺，生活不愁金錢，事業越來越旺。