「5生肖」立冬後開大運！屬羊愛情閃光不斷...NO1財運翻漲

實習記者劉佩婷／綜合報導

許多星座專家或是命理學者都指出，在2020這年有許多不可逆的事情會發生，即將要年底了，細數這一年不管是天災還是人禍，都深刻了影響著我們的生活，從年初至今，接連的收到許多噩耗，也發生了多起名人死亡的訊息，這些都將烙印在我們的記憶中。

知名命理專家艾菲爾於11日在臉書發文，在上周的立冬（11月7日）後，有五個生肖將會遠離霉運且順利贏來好運，很有可能會鹹魚大翻生，快來看看自己有沒有上榜吧！

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▲知名命理學家艾菲爾老師。（圖／翻攝自臉書）

第五名、生肖馬

生肖馬在立冬後，運勢節節高昇，能量百分百，自己的內在動力十足，加上外在順風順水的運勢，此時不論是做任何事都能自在發揮，獲得佳績。在工作上創造力十足，有很多新的想法或是計劃，迫不及待想去執行，也會吸引跟你想法一樣的貴人提攜，讓你在執行計劃的時候少走點冤枉路，事半功倍、如虎添翼。這些新的想法也容易受到領導重用。

第四名、生肖羊

生肖羊在立冬過後，感情路上閃光不斷，愛情運可說是蓄勢待發了。單身的你會在立冬後遇上條件不錯三觀相符的對像，可以試著約會看看！而曖昧丶暗戀期的生肖羊，你跟他的關係會在立冬期間有非常大的進展，可能以往沒什麼接觸機會，但這個期間會有機會使你們長時間相處丶碰面，可要好好把握！有伴侶的人，則是跟對像感情持續升溫，尤其是準備懷孕的你，在立冬期間大有機會獲得驚喜好孕，可好好期待！

▲屬羊的人在立冬過後，感情路上將閃光不斷。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

第三名、生肖雞

立冬一過，生肖雞的事業運勢可以說是一飛沖天，萬夫莫敵。前陣子在事業中老是受挫丶甚至還不斷破財的生肖雞們，立冬後終於能好好喘上一口氣了！你會明顯感受到工作進度越來越順利，先前暗中扯你後腿的小人也突然消失，卡關許久的案子也順利簽約，領導之前說好的升官加薪也離你不遠了。每件事都有了新的轉機。使你終於可放下心中大石頭，壓力也減輕不少。

▲前陣子在工作中老是受挫的生肖雞們，立冬後終於能好好喘上一口氣了。（圖／翻攝PAKUTASO）

第二名、生肖鼠

立冬一過，生肖鼠終於卸下本命年的憂煩，接著而來的是一切都順風順水的狀態，也因此你的心情能保持在最愉快的狀態，整個人也跟著容光煥發！特別是你的煩惱解除，讓身體不再緊繃，免疫力也變得比以前更強了，當身邊的人都因為季節交替的溫差感冒生病，卻只有你是頭好壯壯，記得把握這個時刻讓自己養成良好的飲食習慣丶多往戶外運動，少吃外食，這樣你會更健康。

第一名、生肖兔

立冬一過，生肖兔的金錢運勢方面開始轉好運，不僅事業越做越順利，在職場上的表現也是十分優異，公司有大單，老闆都很放心交給你處理，很容易就遇上大客戶丶接大單，使你的業績分紅、薪資收入暴增。想自己創業的兔寶寶，因為人脈穩定，此時就是你創業起飛的大好時機。總之你的財運翻漲，能擺脫前一陣子的霉運，使自己銀行內的存款倍增。建議你好好把握這一波好運，一定能夠迎來滿滿財富。

▲立冬一過，生肖兔的人不僅事業越做越順利，在職場上的表現也是十分優異。（圖／取自免費圖庫pakutaso）