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RCEP今簽署　國民黨批：民進黨讓台灣成亞太「經濟邊緣人」

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▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

歷經8年談判，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15個成員國於15日完成簽署，涵蓋東南亞國協10國，再加上中國大陸、日本、南韓、澳洲與紐西蘭等五方，涵蓋全球30%的人口、29%的全球國內生產毛額（GDP）以及27%的全球貿易量。國民黨表示，我國與RCEP成員的貿易佔貿易總量的59%，投資額則佔我國對外投資的65%，如果始終不得其門而入，勢必產生被排擠的負面效應。

國民黨指出，RCEP被稱為地表上最大的區域經濟整合架構，過去4年來，並未見到民進黨政府於加入該協定方面有任何積極努力，連嘗試都沒有就宣告失敗。

國民黨批評「民進黨只想抓住美國」，忽略雙軌區域經濟合作建制的競合。國民黨執政時代，以RCEP與「跨太平洋戰略經濟夥伴協定」（TPP，即CPTPP的前身）雙軌並進的策略，試圖在協定簽署前加入；蔡英文總統第一任期，前期尚將TPP或CPTPP列於施政優先項目，後期則幾不再提，將RCEP與CPTPP的快速進展視若無睹，反而開放萊豬等措施，希望在對美經貿合作有所進展，但始終缺乏實際建樹。

國民黨表示，對我國有意義參與RCEP而言，因為美國沒有加入，所以兩岸關係的好壞更為關鍵。中國大陸在RCEP扮演重要力量，而該協定成員雖不乏日本、澳洲等美國的重要盟邦，但仍基於各自的整體國家利益考量，並未脫離RCEP談判，「民進黨政府明知RCEP對我國之重要性以及中共當局在RCEP之影響力，卻無心維繫兩岸的政治對話基礎，以致參與之路難上加難。」

國民黨批評，顯然民進黨政府沒有興趣或者不敢加入RCEP，才會常用仇「中」言語對台灣民眾進行「情緒勒索」，阻礙兩岸人民的良性互動與交流，同時又坐視「海峽兩岸經濟合作協議」（ECFA）的優勢逐漸流失，讓台灣在區域經濟合作中進退維谷。

國民黨強調，蔡總統及行政團隊沉溺於「務虛不務實」的外交與兩岸關係，在利用各種資源操弄「大內宣」上爐火純青，卻無視國際環境的潮流與變遷，這正是問題的最大癥結。呼籲民進黨政府不要再忙於用官、民網軍做圖攻擊對手，也不要再買單吃「道歉牛肉麵」，當務之急是立即由蔡總統召集跨部會的緊急高層會議，針對RCEP正式成形後對我國的衝擊，進行客觀的、全方位的評估，提出具體的因應之道，並向立法院進行正式、公開的報告，以免讓民眾不知險之將至。

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