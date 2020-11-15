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RCEP談判8年終於簽署　陸：多邊主義和自由貿易的勝利！

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▲▼RCEP,區域全面經濟夥伴關係協定。（圖／路透社）

▲RCEP以視訊方式完成簽署。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

全球最大自貿協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP，Regional Comprehensive Economic Partnership）15日正式簽署，由15個成員國的經貿部長聯合完成。協定簽署後，大陸國務院總理李克強表示，RCEP經過8年談判得以簽署，讓人們在陰霾中看到光明和希望，表明多邊主義和自由貿易是大道、正道，仍然代表著世界經濟和人類前進的正確方向。

根據《央視新聞》報導，李克強指出，今天15國領導人共同見證區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的簽署，作為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，「必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。」

▼15個成員國的代表共同鼓掌，慶賀完成簽署。（圖／達志／美聯社）

▲▼▲▼RCEP,區域全面經濟夥伴關係協定。（圖／達志／美聯社）

李克強強調，當前國際形勢下，RCEP經過8年談判得以簽署，讓人們在陰霾中看到光明和希望，表明多邊主義和自由貿易是大道、正道，仍然代表著世界經濟和人類前進的正確方向。

RCEP現行成員國為東協（ASEAN）10國，加上中國大陸、日本、南韓、澳洲及紐西蘭（印度中途退出），佔全球近三分之一的人口，佔全球GDP約三分之一。而前述的東協10國，為印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南。

「區域全面經濟夥伴協定」旨在透過削減關稅及非關稅壁壘，創建橫跨10多國的自由貿易協定，談判涉及貨貿服貿、經濟技術合作、中小企業等10多個領域，要在協定生效20年內取消各方90%的進口關稅，改善區域內商品及服務市場准入門檻。

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