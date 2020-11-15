RCEP簽署！　新華社：東亞經濟一體化重大里程碑

▲談判八年，RCEP今（15日）在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／綜合報導

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）今（15日）在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署，世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區就此誕生。這是東亞區域經濟一體化進程的重大里程碑。

大陸官媒新華社時評指出，國際形勢複雜變化，經濟全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義愈演愈烈，疫情衝擊不只衝擊東亞國家，世界各國也帶來嚴重影響。

該報導強調，「在這背景下，15個成員國保持密切磋商，如期簽署RCEP，一個涵蓋30多億人口、佔全世界三分之一GDP總量、全球最大的自貿區應運而生。」該協定的簽署是地區國家以實際行動維護多邊貿易體制、建設開放型世界經濟的重要一步，對深化區域經濟一體化、穩定全球經濟具有標誌性意義。

新冠疫情全球蔓延的困難時刻，東亞國家選擇開放合作。正如馬來西亞國際貿易和工業部部長阿茲明·阿里（Mohamed Azmin Ali）所言，簽署RCEP意味著東盟及其對話夥伴對自由貿易說「是」，向保護主義說「不」。

▲東協峰會採取視訊模式 。（圖／路透社）

新華社時評報指出，在各方共同努力下，東亞地區疫情防控形勢總體趨穩向好，各國正在疫情防控常態化背景下有序復工復產，經濟社會發展穩定恢復。在東亞努力走出新冠疫情影響的關鍵節點，RCEP的簽署給區域經濟復蘇注入了新動能。RCEP將進一步促進東亞地區的貿易投資往來，加強區域產業鏈供應鏈合作，實現地區國家優勢互補、互惠互利。

該內文也提及，作為東亞經濟增長的主要引擎，中國率先控制疫情並實現經濟復蘇，助力地區國家對衝疫情衝擊。今年前三季度，中國與東盟經貿投資合作逆勢上揚，持續為推動東亞區域經濟復蘇作出貢獻。

不久前如期舉辦的第三屆進博會，支持貿易自由化、主動向世界開放市場的大國擔當。中國一直積極參與RCEP談判，發揮了不可或缺的作用。中方將一如既往支持東盟發揮主導作用，同各方合作做好RCEP實施工作，使成果更早惠及地區企業和民眾。

▲RCEP簽署促進東亞經濟一體化里程碑 。（圖／路透社）

新華社報導表示，隨著RCEP的簽署，東盟方面普遍期待進一步分享中國發展和開放的紅利，地區國家也期盼加強共建「一帶一路」合作，促進區域互聯互通，釋放經RCEP整合後的東亞市場的潛力。

RCEP凝聚地區國家的意願共識，表明東亞區域經濟一體化是人心所向。協議簽署是各方8年努力磋商的結果，也是深化東亞區域經濟合作的新起點，通過相互合作促進疫後經濟復蘇，為構建開放型世界經濟作出積極貢獻，朝著構建東亞共同體的目標不斷邁進。