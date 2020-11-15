RCEP完成簽署　陸：中日首次達成雙邊關稅減讓安排

▲RCEP完成簽署，15個成員國代表共同鼓掌慶賀。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）經過8年的談判，終於在15日完成簽署。簽署完成後，中國大陸財政部隨即在官網發文說明協定內容，並強調這是中國與日本首次達成雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。

大陸財政部表示，RCEP協定作為一個現代、全面、高水平和互惠的協定，由序言、20個章節（主要包括貨物貿易、原產地規則、貿易救濟、服務貿易、投資、電子商務、政府採購等章）以及貨物貿易、服務貿易、投資和自然人臨時移動承諾表組成。

▼中日韓領導人峰會去年在四川舉行時，三國領導人就已表達支持RCEP簽署的態度。（圖／達志／美聯社）



大陸財政部指出，RCEP協定貨物貿易自由化成果豐碩，各成員之間關稅減讓以「立即降至零關稅」「十年內降至零關稅」的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果，「中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破，協定有利於推動實現區域內高水平的貿易自由化。」

大陸財政部提到，RCEP的順利簽署，對增強各國疫後經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用，貿易自由化進程的進一步加快，將為區域經貿繁榮帶來更大促進，「協定的優惠成果直接惠及消費者和行業企業，將為豐富消費市場選擇、降低企業貿易成本發揮重要作用。」

大陸財政部強調，將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極參與並推動RCEP協定，在貨物貿易關稅減讓等方面開展了大量細緻工作，「下一步，財政部將積極做好協定關稅減讓相關工作。」

RCEP現行成員國為東協（ASEAN）10國，加上中國大陸、日本、南韓、澳洲及紐西蘭（印度中途退出），佔全球近三分之一的人口，佔全球GDP約三分之一。而上述的東協10國，為印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南。

▼受疫情影響，RCEP的簽署以視訊模式進行。（圖／路透社）