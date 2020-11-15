LIVE／600秒煙火在淡水！「水母、笑臉」都出現...還有畢書盡演唱

記者彭懷玉／綜合報導

淡海輕軌藍海線第一期於今（15日）下午2點通車，為歡慶通車，現場有劇團、園遊會等活動，重頭戲「淡水漁人碼頭高空煙火秀」將於晚上7點30分登場，在觀海廣場前施放長達600秒、總計2200發高空煙火，堪稱是新北首次最大規模煙火秀施放！《ETtoday新聞雲》將同步直播煙火秀現場，即使來不及趕到現場也能一睹精彩盛況。

▲長達600秒高空煙火秀將於晚上7點半在觀海廣場前登場。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

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今晚7點半來到通車典禮活動的重頭戲，將於觀海廣場前施放長達10分鐘的高空煙火秀，開場以華麗線條升空、各式顏色輪流變化，打造雪花繽紛效果，接著施放水母煙火，搭配漸層水藍波動，牡丹煙火象徵大海，代表淡水在地獨一無二的美景，還有大小朋友都喜歡的笑臉煙火，結尾以金黃色的錦冠煙火連續升空施放。晚間19:40將有歌手畢書盡帶來精彩演出，最後由搖滾團體八三么壓軸，眾人齊力歡慶藍海線通車。

▲淡海輕軌藍海線今早10點舉行通車典禮。（圖／記者李毓康攝）

淡海輕軌第一期藍海線今（15日）下午2點正式營運，營運時間至24:00，新北大眾捷運公司也將視旅客實際搭乘情形，調整班距。藍海線通車後，從紅樹林站至淡水漁人碼頭站的單程票價為30元，通車日起一個月，新增三站區間（台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站）民眾持電子票證可免費搭乘。

此外，新北捷運公司推出一日交通聯票，只要50元銅板價，即可無限次搭乘淡海輕軌及週邊公車，憑票享有周邊店家提供的優惠，未來將結合周邊福容飯店、齊柏林空間等景點，跑一趟淡水可一併搜羅附近秘境，玩上一整天。