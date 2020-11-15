600秒煙火秀、「輕軌3站免費搭」一個月加持！漁人碼頭爆人潮

▲淡海輕軌藍海線今（15日）適逢「輕軌淡水漁人碼頭站」開通第一天，從輕軌淡水漁人碼頭站步行到漁人碼頭約5分鐘。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

淡海輕軌藍海線超夯，今（15日）起新增「台北海洋大學站」、「沙崙站」及「漁人碼頭站」三站，通車後區間可免費搭乘一個月至12月14日，加上晚間7點半有長達600秒的煙火秀，從一到紅樹林站即湧入眾多人潮，原本就是夕陽勝地的漁人碼頭，黃昏時吸引眾多民眾坐在岸邊吹海風、靜靜等候落日，相當愜意。

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▲原本就是夕陽勝地的漁人碼頭，黃昏時吸引眾多民眾坐在岸邊吹海風、靜靜等候落日，相當愜意。（圖／記者彭懷玉攝）

為歡慶淡海輕軌第一期藍海線通車，今（15日）下午2點開始，漁人碼頭站舉辦「藍海嘉年華」活動，陸續有蘋果劇團的《龍宮奇緣》、《遊藝藍海》魔術師近身互動、小劇場《探尋藍海》及在地團體表演接連於舞台區演出，大小朋友於攤販中買足美食再到一旁坐著欣賞表演。





▲「藍海嘉年華」陸續有蘋果劇團的《龍宮奇緣》、《遊藝藍海》魔術師近身互動、小劇場《探尋藍海》及在地團體表演接連於舞台區演出。（圖／記者彭懷玉攝）

原本就為夕陽勝地的漁人碼頭觀景平台，今日更是擠上滿滿人潮，一邊是觀音山，一邊則是會變色的光雕情人橋，在接近日落時，不少民眾架起腳架，或是單純坐在木棧平台上等候落日、玩起自拍，度過歡樂而溫馨的假日。

▲不少民眾架起腳架，或是單純坐在木棧平台上等候落日。（圖／記者彭懷玉攝）

長達600秒的「藍海嘉年華煙火秀」將於晚間7點半登場，高空將施放2200發多主題煙火，堪稱是新北首次最大規模煙火秀施放。開場以華麗線條升空、各式顏色輪流變化，打造雪花繽紛效果，接著施放水母煙火，搭配漸層水藍波動、象徵大海的牡丹煙火，還有笑臉煙火，結尾以金黃色的錦冠煙火連續升空。除了眾所矚目的煙火秀之外，活動也邀請歌手陳彥允、畢書盡以及搖滾團體八三夭接棒演出。

▲欣賞舞台表演的民眾。（圖／記者彭懷玉攝）

而淡水福容飯店就在「漁人碼頭站」旁，福容飯店表示，自從11月5日新北市府宣布藍海線即將於15日通車後，訂房率從原本3成飆到7、8成，今日施放慶祝煙火，是近年來港區施放時間最長的一次，飯店也同步推出6,999元一泊二食煙火房專案，前10間專案訂房加贈輕軌T-shirt一件及輕軌造型水一瓶，另有一系列慶祝1115通車日優惠，包含四人同行入住市景房每位1115元，泡湯加情人塔煙火席雙人也只要1115元。

▲淡海輕軌藍海線第一期今通車。（圖／記者李毓康攝）

新北捷運局表示，現場將視人潮、車潮狀況，進行漁人碼頭出入口及周邊道路管制，並加派分局員警、義交於各路口疏導交通，捷運警察分隊同時維護輕軌的行車秩序，保障乘客安全。並鼓勵市民離場時，可搭乘輕軌或利用大眾運輸工具，淡海輕軌營運時間至24:00，新北大眾捷運公司將視現場旅客實際搭乘情形，彈性調整班距，同時新北市政府交通局也將協助客運業者加開班次疏運。