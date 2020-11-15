注意埋線拉皮凹陷副作用　王正坤發表國際醫學論文

▲台灣皮膚科醫學會年會在高雄展覽館舉行，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀發表演講，針對注意「埋線拉皮凹陷副作用」等治療，分享治療經驗給與會醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣皮膚科醫學會年會在高雄展覽館舉行，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，15日發表演講，針對如何治療埋線拉皮副作用？探討埋線拉皮後凹陷與線材凸出該如何治療，演講內容已寫成醫學論文，成功於2020年4月發表在歐美醫學期刊「皮膚治療醫學雜誌Dermatologic Therapy」，分享治療經驗給全世界的醫師。

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台灣皮膚科醫學會年會有上千醫師與會，特開設埋線拉皮會議專場，由王正坤醫師與楊弘旭醫師主持該場研討會，由謝佳憲醫師、張光正醫師與楊慶升醫師演講，討論埋線拉皮副作用、併發症與治療方法等議題。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師指出，埋線拉皮可以拉提下垂的臉部皮膚，例如拉提眉毛、拉提臉頰、拉提嘴邊肉、拉提雙下巴、改善木偶紋、改善法令紋，也可以改善顏面神經麻痺病人的臉部左右不對稱。埋線拉皮的線材也可以刺激膠原蛋白增生，改善皮膚結構。

但是埋線拉皮常見的副作用與併發症包含線材位移凸出、皮膚凹陷、皮膚皺褶、皮膚紅腫、瘀血、臉部肌肉麻痺、皮膚感覺異常、傷口肉芽腫、傷口掉髮與細菌感染等問題。埋線拉皮的演進，從早期使用不可吸收的縫線，到目前使用可以吸收的縫線，大幅降低了埋線的副作用。但是除了材料的演進以外，對於手術方式與高風險區域的治療方式，也是醫師需要注意與學習的重點。

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，王正坤表示，埋線拉皮必須預防神經血管與組織的傷害，例如顏面神經受損、顳淺動脈破裂、顴眶動脈破裂、橫面動脈破裂與腮腺導管破裂。王正坤醫師於國際醫學期刊與本次研討會，發表3例治療副作用的方式。第1例是台灣女性出國接受外國醫師埋線拉皮治療，因為選用太粗的線材，造成皮膚無法吸收。線材埋的太表淺，導致臉部像鋼筋外露。治療此種副作用的方式，是於皮膚開洞，把凸出的線材取出來。

第2例是埋線倒鉤輕微勾住真皮層，導致皮膚凹陷的副作用，可以使用徒手操作，用靈巧的手勁鬆開埋線，使凹陷消失。第3例是埋線技術的V型技術，線材緊緊綁住真皮層導致凹陷，徒手操作也無法鬆開埋線，此時可以採用皮下切開術，切斷埋線與切斷真皮層的纖維組織，讓皮膚上下分層裂開，減輕凹陷的深度。

台灣醫學進步，獲得世界肯定，醫師用心預防醫學美容副作用，保護病人安全。王正坤醫師也於今年年初在法國巴黎世界美容醫學大會IMCAS，發表醫學美容演講，獲得法國主辦單位於網站標示王正坤醫師為傑出講師（premium speaker）。多年來，台灣醫界與國際醫學會議密切接軌，成功培養很多台灣醫師積極前往世界各地演講，在世界舞台發光發熱。

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