台灣皮膚科醫學會舉辦注射肉毒桿菌素訓練課程　王正坤親授技巧

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀進行教學，會場匯集全國醫師，首次進行實際注射操作訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣皮膚科醫學會舉辦注射肉毒桿菌素訓練課程，特別邀請台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師到場進行教學 ，會場匯集全國醫師，首次實際注射操作訓練。

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為了培訓優質皮膚科住院醫師具有醫學知識與治療技術，台灣皮膚科醫學會於10月24日下午，匯集全國各地的皮膚科住院醫師齊聚高雄，舉辦首次實際注射肉毒桿菌素操作訓練，主辦人黃柏翰醫師邀請王正坤醫師、曾忠仁醫師、林政賢醫師與成大醫院皮膚科主任楊朝鈞醫師擔任講師，分享醫學知識、治療經驗與注射技巧，一群年輕醫師聽完肉毒桿菌素課程，馬上進行實際操作，在老師指導之下，互相注射肉毒桿菌素在夥伴醫師的臉上，享受愉快的醫學知識之旅。

注射肉毒桿菌素改善皺紋是現在熱門的議題，可是注射在錯誤的位置，常常導致眼歪嘴斜。為了讓年輕的皮膚科醫師能夠學習到治療操作技巧，擔任台灣皮膚科醫學會學術會議委員會主任委員的黃柏翰醫師，開設首次肉毒桿菌素實際注射操作課程，來訓練全國的住院醫師。

會中邀請王正坤醫師、楊朝鈞醫師、曾忠仁醫師擔任座長，首先由林政賢醫師演講肉毒桿菌素的醫學原理，然後由王正坤醫師演講臉部解剖學與注射肉毒桿菌素的位置與劑量，黃柏翰醫師演講臉部上方抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋的注射技巧，曾忠仁醫師演講臉部下方口周皺紋、縮小咀嚼肌、頸部皺紋的注射技巧。聽完醫學課程之後，全國的住院醫師開始分組，每個小組由一位講師指導，進行醫師之間互相注射的實際操作訓練。

王正坤醫師是皮膚科專科醫師也是企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁。王正坤醫師表示，過去台灣皮膚科醫學會舉辦很多教育課程，以傳達醫學知識的課程為主，醫師們學習很多醫學知識以後，仍然無法體會實際注射的奧秘，每個醫師只好回家找自己家人當作白老鼠來練習注射技術。

王正坤醫師指出，尤其是新手醫師在首次注射時，總是手忙腳亂，偶爾會注射到不適當的地方，於是黃柏翰醫師決定舉辦實際注射課程來嘉惠住院醫師，邀請經驗豐富的醫師擔任老師，而且每位老師的經驗、注射位置與學派有稍微不同，學生們可以一次學到很多不同的方法，可說是機會難得。

實際注射時，王正坤醫師先拿筆在臉上畫出注射肉毒桿菌素的危險區域，然後畫出肌肉的解剖位置與注射點，年輕醫師們拿著針筒注射進入皮膚下層，感受針頭插入真皮層、肌肉層與貼近骨膜的感覺，然後仔細注射微小劑量。整個訓練過程，包含醫學知識與實際注射操作，讓理論與實作緊密結合，達到更好的醫療品質。台灣皮膚科醫學會計畫開設更多實作課程，培養優質醫師，也協助醫師們降低醫學美容副作用來保護病人安全。

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