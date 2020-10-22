長榮大學博士班　邀藝群醫美集團總裁王正坤授課講授供應鏈管理分析

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師是皮膚科專科醫師也是企管博士，受邀在長榮大學經營管理博士班，開課講授供應鏈管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學這學期邀請藝群醫美集團總裁王正坤醫師，於經營管理博士班開設12堂課程，講授供應鏈管理，22日王正坤醫師跟博士學生們分享供應鏈管理分析。

授課內容：供應鏈架構、本土供應鏈、高韌性的供應鏈、物流運作系統、物流協調系統、運輸、倉儲、物料物流管理、內部存貨轉移與銷售物流管理，讓博士學生可以學習理論與實務，成為優秀的大學教師或企業界的管理人才。

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王正坤醫師是皮膚科專科醫師也是企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁。王正坤醫師指出，歷經中美貿易戰與新冠肺炎疫情衝擊，供應鏈成為重要課題。為了避免不同國家貿易戰爭與新冠肺炎疫情的鎖國政策，重組供應鏈已經是世界趨勢。當斷鏈危機出現，很多原物料無法進口來加工，而成品也無法運輸出去銷售，因此很多國家推動本土供應鏈、區域供應鏈與高韌性的供應鏈，從原料、加工到銷售，都在本土進行，幫助企業規避風險。

王正坤表示，目前的全球複雜供應鏈，只要任何一個上游環節出錯，企業可能都會面臨骨牌效應的斷鏈危機與龐大損失。而「韌性Resilience」就是公司在變動的環境中，吸收和承受壓力、恢復關鍵功能與成長茁壯的能力。過去以效率為主的供應鏈將轉變為「韌性優先」的供應鏈。高韌性的供應鏈（Supply Chain Resilience）可以察覺供應鏈風險，並建立相應處理方式，導入數位化供應鏈，建立高彈性營運流程，能夠快速應變，並且驅動公司內部文化的轉變。

因為航空業不景氣，國泰航空集團最近宣布裁員8500人，旗下「國泰港龍航空」停止營運，但是台灣的中華航空與長榮航空卻仍然有不錯的獲利。王正坤醫師表示，這背後的原因跟台灣「本土供應鏈與韌性供應鏈」有很大的關係。

王正坤說，航空公司有客運與貨運，受到新冠肺炎疫情影響，缺乏旅客，客運業績一落千丈，而華航與長榮有比較高的企業韌性，可以馬上由客運轉成貨運。而台灣本土高科技產業仰賴航空貨運，高科技產業的供應鏈包含了空運這個環節，昂貴的高科技零件與產品，大多由空運出口到其他國家，因此華航與長榮就近大量承接台灣高科技廠商的貨運業務，而規避客運下滑的風險。

配合當今時勢，供應鏈管理成為熱門的話題，有些長榮大學博士班學生，本身也是產業界人士，剛好也遭受供應鏈改變的衝擊，博士學生於課堂上與王正坤老師互動交流，搭建師生共同學習的管理學殿堂。

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