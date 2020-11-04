北醫大博士班邀王正坤醫師授課教學　演講創新管理、大數據與數位化醫學教育

▲北醫許怡欣教授帶領博士學生，4日參訪藝群醫學美容集團台北總部，並邀請集團總裁王正坤醫師教學授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際排名一直往前挺進的台北醫學大學，為積極與國際接軌，設立「國際生技醫療管理博士班」，廣招外籍學生，以純英文授課為特色，北醫許怡欣教授帶領博士學生，4日參訪藝群醫學美容集團台北總部，並邀請集團總裁王正坤醫師教學，授課創新管理、大數據與數位化醫學教育。

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藝群醫美集團總裁王正坤醫師對外籍博士學生上課，以英文演講「創新管理、大數據與數位化醫學教育-成功經營醫療集團」，說明創新管理、醫學教育訓練、數位化、運用大數據與創造無形資產等營運模式，與外籍博士生開心交流。

台灣醫學實力全球有目共睹，北醫積極擴展生物技術和醫學管理的智能應用，設立大數據研究中心，組成了跨學科的研究合作團隊，培養更多國際生技醫療管理博士。

藝群醫學美容集團攜手台北醫學大學進行教學合作，博士生實地參訪藝群台北診所的實務經營，並由藝群總裁王正坤分享連鎖診所如何在全球競爭當中脫穎而出，達到教學相長的目的。王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與長榮大學企管博士班老師，王正坤醫師以藝群醫美集團為例，如何從１家診所發展成為全國7家連鎖診所與1家Dr.藝群保養品公司。王正坤強調創新管理的重要性，創新除了發明新的事物之外，創新也可以是整合不同領域成為新的營運模式。

早在1997年，王正坤醫師就開始創新營運模式，整合醫學、教育、科技、數位化與商業經營管理成為管理診所的基本功，當時王正坤醫師撰寫醫學美容雷射衛教書籍，採用數位化醫學照片來解釋病情的副作用，以此減少醫師與病人之間的資訊不對稱。看診電腦同時架設網際網路進行資訊查詢，收集患者大數據來制定經營策略，實施醫師讀書會議來進行教育訓練，採用視訊醫學教育來經營連鎖診所，充分告知醫學美容副作用，並且落實簽署同意書，建立誠信文化。其中數位化管理程度較高，多年前早已導入視訊會議與視訊教育，因此沒有受到今年新冠肺炎疫情的衝擊。在20多年前，這是很少見的診所營運模式。

王正坤醫師表示，協助創新的工具很多，包括集思廣益，原型設計，產品生命週期管理，想法管理，設計思維，發明式的問題解決理論，項目管理和產品組合管理。每次遇到問題，主管必須帶領員工，通過重複一系列活動的搜尋、選擇、實施和獲得，來整合公司組織、科技與市場。藝群醫美集團長期落實醫學教育訓練，形成集團重要無形資產，變成企業文化。

王正坤指出，對於顧客服務，強調以病人為中心，滿足病人需求，透過大數據蒐集、分析與判斷，可以預測病人接受治療的種類與數量，提早準備藥材與儀器因應，並且進行網路預約掛號，可以減少病人等待時間。現今社群媒體發達，透過臉書、LINE等社群，提供病人與消費者的即時回應，也是滿足病人的重要方式。

藉由藝群醫學美容集團的高知名度「品牌延伸」來經營Dr.藝群保養品，這就是創新管理與品牌管理的整合模式。台灣的醫院診所若能跟國際接軌，科技能力與時俱進，數位化創新思維，在醫療產業飽和的環境中，掌握企業經營的核心價值，也有機會屢創佳績，創造新一代台灣醫療產業的藍海。

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