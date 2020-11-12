「在線等答覆！」國民黨5問陳吉仲：萊豬顫抖影片哪個畫面造假

記者羅婉庭／台北報導

針對農委會稱國際動保組織的萊豬副作用影片造假，國民黨12日上午10點30分召開記者會，向農委會提出「五問」，直到下午5點未得到任何回應，已經過了將近7個小時，因此國民黨再次於臉書發文，要求正面答覆，國民黨「在線等」。

國民黨強調，國民黨引用的畫面確實有憑有據，對於蔡政府誣指影片為假消息，甚至以司法手段打壓在野黨反萊豬，國民黨公開對農委會提出5項質疑：



一、QPP是不是在2015年曾使用瘦肉精的肉廠？

二、QPP宰殺的豬隻是不是有餵食瘦肉精？

三、影片是不是拍攝QPP的畫面？

四、萊劑會不會造成豬隻情緒躁動、骨骼脆弱？

五、最後一個問題，憑什麼說這是假消息？哪一句假？哪個畫面假？

針對農委會指國民黨臉書影片為假消息，並將「國民黨FB」移送中正二分局。國民黨12日上午召開記者會，強調引用影片有憑有據，就是由國際動保組織攝自明尼蘇達州屠宰場。

國民黨上午召開「蔡政府掩蓋萊豬真相，不讓人民質疑就是獨裁政府！」記者會，文傳會主委王育敏、革實院長羅智強共同出席。國民黨指出，2015年在美國明尼蘇達州Quality Pork Processors（QPP）屠宰場的調查，QPP公司的豬隻有餵食瘦肉精，他們屠宰場也接受有餵食瘦肉精的豬前來屠宰。此外，2015年美國銷往中國大陸的豬肉，QPP公司與其他31家屠宰場都不被許可。

國民黨表示，「路透社」曾報導，該屠宰場豬隻係使用萊克多巴胺，影片內容提及豬隻餵食萊克多巴胺副作用，則是依據事實查核中心的資料，上述都是「有憑有據」的真相，請農委會指出影片中，何處為假消息？

國民黨表示，該影片中有關萊克多巴胺引發副作用的相關畫面，非政府組織「台灣動物社會研究會」也曾引用。國民黨也在會中公布台灣動物社會研究會陳玉敏副執行長對於影片素材的說明如下：科學上本來沒有辦法證明某隻豬某一段時間的行爲是瘦肉精造成的，只能掌握這個場所有使用瘦肉精，豬隻的行爲符合科學研究顯著的結果，這個影片是由美國動保團體提供。

國民黨強調，在野黨本於職責揭發萊豬真相，讓國人看見瘦肉精屠宰場的實際畫面，農委會卻昧於事實，濫用專業，胡亂指控，更可恥的是為了掩蓋萊豬真相無所不用其極。國民黨質疑，農委會主委陳吉仲如此賣力為萊豬背書，甚至不惜濫用公權力，以司法打壓在野黨，若用萊克多巴胺的豬隻絕對安全、毫無副作用，為何台灣目前仍禁用瘦肉精？陳吉仲是否應向國人釋疑？

其他人也看了這些新聞...

► 台北市牛肉麵節冠軍用瘦肉精美牛 政院：副市長頒獎代表沒問題

► 政院酸柯文哲「牛肉麵節冠軍用萊牛」 北市怒批「國家機器」

► 黃珊珊批：丁怡銘用「政治角度」抨擊牛肉麵廠商 是很差勁的做法

更多相關新聞...

►陳吉仲指「萊豬副作用」影片造假 國民黨公佈來源狠打臉

►坦言「絕不吃美豬」 蔡其昌：美豬太難吃、美牛太好吃

►「政府互利互惠合作非常正當」 蘇貞昌避談主動開放萊豬

►振興一下我們的美麗