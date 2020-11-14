林全被酸沒反中基因「栽在陳時中手上」　陳時中：買賣不成情義在

▲衛福部長陳時中，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

東洋代理BNT新冠疫苗破局，國民黨前立委蔡正元發文指衛福部長陳時中隻手擋住BNT疫苗來台，只因那是經過大陸代理。更酸東洋董事長林全沒有反中的基因，異想天開引進該疫苗，終於栽在陳時中手上。陳時中今（14）日受訪強調，與東洋之間僅是商業行為，各自選擇有利的路走，談得成最好，談不成仍是「買賣不成情義在」。

台灣東洋10月12日宣布正式取得BNT新冠疫苗有條件授權書，但經20多天協商談判，於本月3日正式宣布破局，指揮中心認為破局關鍵在於「東洋沒有直接授權的正式文件」。另由於中國大陸的上海復星醫藥已經取得包含台灣地區在內的大中華代理權，取得是否得經過大陸引發議論。

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蔡正元發文表示，陳時中隻手擋住BNT疫苗來台，只因那是經過大陸代理的，明眼人都知道大陸代理就是大陸出錢，輝瑞和BNT共同開發疫苗，開發的費用是天文數字。台灣敲鑼打鼓，但疫苗連個影子都沒有。

蔡正元文中也提到，台灣做不出疫苗，大陸出錢的疫苗，台灣死也不用，林全曾貴為閣揆，現在下海經商，只怪他沒有反中的基因，異想天開要引進大陸代理的疫苗來台，終於栽在陳時中手上。林全心裡苦，再苦也要挺時中，台灣人的健康也跟著栽。

陳時中受訪表示，完全沒有這樣的情況，這是一個商業行為，合約談判進行，雙方選擇各自有利的路走，談的成最好，談不成也是買賣不成情義在。