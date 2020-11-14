直擊8大行業！按摩妹幽默：你當我是魯夫想成為海賊王才幹這行？

▲按摩妹以幽默感面對先笑貧、再笑娼的世界。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／台北報導

社會對於「八大行業」充滿了偏見和標籤，這個圈子被形容是弱弱相殘建構階級的地下社會，而獨立記者陶曉嫚花費2年時間，深入採訪及田野調查這些被視為「生存以上，生活以下」的八大行業生態與真實心聲，包括小姐、幹部、酒吧媽媽桑與男師⋯等，其中有會逛華山與獨立書店的小姐，還有按摩妹以幽默笑說，「你當我們是抱著魯夫成為海賊王那樣的志向，才來幹這一行的？」

陶曉嫚深入八大行業，展開長達2年的採訪與田野調查，對象包括小姐、幹部、酒吧媽媽桑、男師，還有被追捧的地下偶像、性愛工作坊講師⋯等。這裡是用偏見、標籤、弱弱相殘建構階級的地下社會，也是懷抱期待，用今天的青春預購「明天會更好」的夢想之地。

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她遇到會逛華山與獨立書店的小姐說，身為低端人口，遲早要被現實悶死，「那幹嘛不幻想到最後一刻？幻想已經是最廉價的娛樂了」。也有按摩妹用幽默面對先笑貧、再笑娼的世界，「你當我們是抱著魯夫成為海賊王那樣的志向，才來幹這一行的？」

還有茶行幹部真心話，「要是尊嚴能當飯吃，需要忍這些客人這麼多年嗎？」而地下偶像也有特殊信念，「當別人連討厭你都懶的話，不就等於你一點魅力也沒有嗎？」

這裡的人們存在不被正視，處境也不被理解，更必須小心隱藏真心才能保護自己，繼續面對命運無常與人情冷暖。而身心都疼痛，想離開卻沒有出路，無助後只能繼續沉淪，但他們仍有情感不吐不快，仍有故事等待聆聽。

陶曉嫚將這些故事集結成書《我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像》，即將於12月由三采文化出版發行。

▲陶曉嫚《我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像》。＊本書為18禁。（圖／三采文化）