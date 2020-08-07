後疫情時代「走店」也要省　色情業一句話讓老司機們開心了

▲目前許多色情業者大多會標榜「可用振修劵」對外攬客。（資料照／地方中心攝）



地方中心／高雄報導

「振興三倍劵」發放後，政府明訂的使用範圍相當廣泛，就連色情行業也趨之若鶩，許多尋芳客在「老司機」社團、LINE群組中，不時就有店家直接在廣告中挑明「本店有收振興劵」或是尋芳客提出「請問有收振興劵嗎？」振興劵的發放，檯面上刺激了消費市場，檯面下也「振興」了色情業。

2020上半年因新冠肺炎影響，導致各行各業相當慘澹，加上高雄2月份發生大陸台商進入舞廳消費遭舞小姐舉報的事件後，中央流行疫情指揮中心更在4月9日宣布全國八大行業暫停營業，其中有不少色情業者因此倒閉，或是盤讓給他人，之後隨著疫情降溫，決定八大行業復業與否的決定權落在地方政府，高雄市隨後也宣布八大在5月20日復業，但復業之初，多數八大業者仍叫苦連天，顧客的「回頭率」似乎也不如預期。

直到振興三倍劵發放的消息傳出後，讓色情業者相當振奮，隨即就有店家喊出「收三倍劵」的口號，尋芳客也相當開心的拿著三倍劵「走店」消費，從線下的「好康逗相報」以及線上LINE群組或是臉書社團中，大部分的業者都會主動告知是否有收三倍劵，例如三民第一分局5日查獲的暗中經營性交易的養身SPA館中，就一併查獲了3900元振興劵，此舉不但刺激了尋芳客的消費力，無疑也振興了色情業。