欠200萬卡債！八大妹不做S「勵志故事神翻」曝30歲禮物　網勸1行業：超賺

▲原PO堅持不陪睡！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「收到清償證明了！」一名八大妹分享勵志故事，因年輕不懂事、家裡欠債，她逼不得已向銀行借貸200萬，這6年來她日夜顛倒陪酒賺錢，曾經一天只靠5顆小番茄充飢。終於30歲前夕，原PO還清所有債款，也離開糜爛的八大生活，服務業2至3萬慢慢賺，「為了能回到正常生活一切都值得！」

一名女網友在PTT灑花表示，終於在30歲生日前一個月，脫離卡債的重擔，而她選擇賺錢的捷徑是八大行業，「沒有協商，我本金連利息一毛不少的全繳完了，終於可以開始過新的人生了！」

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原PO娓娓道來，當初辦卡借貸，「是為了幫家裡跟我過去的愚蠢還的債」，面對突如其來的債務，沒有一技之長的她，只能靠八大快速吸金，「日式陪酒做過、一般酒吧、酒店、舞廳都做過。」

然而原PO不甩潛規則，也不願墮落靠性交易賺錢，「因為沒有陪睡陪出場，手腕也不好，所以才要用5-6年的時間還，賺太少了...不然這些錢一般手段好點的八大公關，大概一兩年就賺夠了吧！」

儘管青春時光已耗盡，但原PO自信直呼，甘願當起社會新鮮人，從底層2至3萬慢慢賺，「為了能回到正常生活一切都值得...下個月再賺個幾萬塊讓自己身上有點錢好週轉，我就可以開始新的人生」，另外原PO也下定決心表示，「我這輩子再也不辦信用卡惹！」

▲原PO透露兼3份工，一天只睡3小時！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



底下網友也豎起大拇指給予正能量，「可以去職訓局，很適合培養專長的地方，至少能讓妳0背景拿到入行門票」、「如果妳能八大出來就真的強」、「覺得妳很棒很勇敢，未來會越來越好」、「去做房仲！妳很適合」、「接下來就去開直播啊，賺翻」、「浴火重生就是鳳凰，祝福妳」、「我覺得妳可以考慮業務類或者服務業，說不定八大的經驗會有幫助」。

▲網認為改行當直播主，賺翻！（圖／翻攝PTT）

也有眼尖網友分享，「之前看過你的文，意外的是做八大償還200萬債務竟然要花這麼多年」。翻開原PO先前文章，她曾透露欠債近200萬，一天賺2000至3000元，後來改去酒吧上班，月收3至4萬，加上自己省吃儉用，如今終於已把債務還清。

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