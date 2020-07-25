看3遍還是眼眶紅！踏上前男友安排的旅行　意外發現他秘密深愛過「她」

▲失去摯愛的女孩，獨自踏上旅程後發現前男友不曾說的秘密，原來他曾深深喜歡過另一個「她」。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

記者林育綾／綜合報導

如果發現伴侶曾經隱瞞了重大秘密，原來除了自己他還深愛過另一個人，那麼這份「愛」還純粹嗎？影視暢銷作家肆一最新小說《你在左邊放了一句再見》，女孩在失去摯愛後，踏上前男友安排好的巴黎旅行，原本是2人前往，只剩她獨自前往，卻意外得知男孩不曾說的秘密，他曾深深喜歡過另一個女孩。

作家肆一是知名暢銷愛情小說家，作品經常攻佔誠品、博客來、金石堂等各大書店排行榜，新作《你在左邊放了一句再見》即將在7月底由三采文化出版發行，目前已開放預購。編輯提到，「這本書即使讀了第三遍，還是忍不住紅了眼眶。」

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故事描述女孩失去摯愛後，帶著破碎的心獨自啟程巴黎，踏上前男友早為她安排好的、原屬於兩人的旅程。只是在出發前夕，女孩意外得知男孩不曾告訴她的祕密「他曾深深喜歡過另一個女孩」。而那個「她」也恰巧身在巴黎。

女孩只有一張男孩留下的地圖，踏上未曾親眼見過的風景，重新記起兩人的甜蜜時光，也遇到了意想不到的人，並試圖尋找「她」，那些捨不得與惦記，還有祕密⋯⋯這趟旅程是失去還是拾獲？

▲發現伴侶曾經隱瞞了重大秘密，原來除了自己他還深愛過另一個人，那麼這份「愛」還純粹嗎？（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

出版社介紹，「生命中總有個人再深愛，最後也只能擺在心底，因此這是一本每個深愛過的人，絕對必須收藏的戀愛小說」，延續肆一向來的創作命題，「人總要學會收拾，那些傷心、眼淚，以及不甘心」。這次他用一個長長的故事，讓曾深深愛過、在乎過、又失去過的人們再次相信，「能夠遇見你，真是太好了。」

出版社還特別邀請當代藝術家黃柏勳，首度繪製書封，他的作品在亞洲各地持續受到藏家的支持，每年邀展與創作不輟，近年除了獲得國家級典藏計劃收藏，同時出現於亞洲各國際藝術博覽會。此次書封創作，女孩遙望巴黎鐵塔，帶著舊習慣坐在左邊，而右邊空下的是曾專屬他的位置。粉絲也紛紛在肆一的臉書敲碗，希望將書封作為手機桌布！

▲作家肆一新作品《你在左邊放了一句再見》，書封由當代藝術家黃柏勳繪製。（圖／三采文化提供）