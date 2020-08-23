避免校園霸凌裝「全景監視器」！學生一舉一動都被直播　網從反對到支持

▲校園為了避免霸凌事件發生，裝置全景監視系統，檢視學生一舉一動，算不算侵害學生人權？（示意圖／Gnider Tam／取自免費圖庫Unsplash）

文／飲茶

摘自／三采文化《正義教室：史上最強的「公民與社會」課！》

理事長向外界宣布，為了杜絕霸凌要裝設網路攝影機時，網路上的反應出人意料地冷淡，多半都是：「哇，全面監控、反烏托邦的社會來臨了。」「太超過了，才不會有人想去念那種學校咧。」之類的意見。學校也接到了大量來自家長的抱怨（這也是無可厚非，畢竟沒有家長會希望自己小孩的日常生活被放到網路上給人看吧）。換句話說，在那個時間點，理事長並沒有達到他的目的，周遭的看法大概都是「理事長被逼急了，失控了，開始亂搞了」。

請繼續往下閱讀...

全景監視系統不僅沒有幫助學校贏回信任，反而讓大家對這間學校敬而遠之。因此在校的學生們都樂觀地認為，只要忍耐一段時間，這套系統應該就會停用了。但就在某天，學校出事了。棒球隊的隊長把球扔在失誤的一年級學生身上，怒聲斥責。

這段影像被擷取下來，再次透過社群媒體傳播開來。過去因為霸凌問題鬧上電視的學校⋯⋯宣示要杜絕霸凌的學校⋯⋯再次傳出了霸凌事件。

這件事原本應該會對學校造成致命打擊。不過，和前一次不同，這次事件反而成為一個絕佳契機，讓學校重建名聲。這次，學校做出了迅速且公正的處置，簡直堪稱完美。

首先，校方公開承認霸凌的存在，並主動將包含聲音的相關影像紀錄放上網路。另外，學校找來了棒球隊隊長及他的父母，一同直接向遭到霸凌的受害者與其父母道歉，並給予加害者停學處分。學校甚至還要求棒球隊隊長寫下悔過書，遮去姓名後將悔過書內容公開在網路上。

「完美的處置！」網民們都一致給予讚美。

霸凌是不對的事，在每間學校都是絕對不允許的行為。因此，大多數學校都會選擇隱瞞，不想承認有霸凌存在的事實。但我們學校卻一反這種風氣，認為「霸凌是有可能發生的」，將方針調整為：盡早發現霸凌、做出適當處置。在網民看來，想必這是誠實、光明磊落、合乎道理的做法吧。

在這件事發生一個月後，和我們學校完全無關的另一間學校，發生了學生因不堪社團活動的體罰而自殺的事件，上了新聞。

自殺學生的父母在八卦節目上這麼說：「如果和那間學校一樣，早點發現霸凌，承認、誠實面對的話，說不定我兒子就不會死了。」

我們學校跌到了谷底的名聲，就在這時開始翻轉，一路攀升。同時，自殺學生的父母的這番話，也在網路上引起熱議。「應該強制規定所有學校都要引進這套系統吧？」「要是我小時候也有保同學就好了……」「這個就是可以免費觀看女高中生真實日常生活的網站嗎？」「我要從家裡蹲轉職成女高中生監視員了！」

在網路上一片好評的加持下，理事長眼見機不可失，決定進一步加強全景監視系統，裝設更多保同學。

當然，學生的反應依舊冷淡。畢竟我們是被監視的那一方。我們學校在網路上的名聲愈高，只會有愈多人來監視我們生活的一舉一動。

因此當時的學生會承接了學生的不滿，發起撤除保同學的運動。學生會彙整學生的意見，在全校集會的公開場合勇敢地向校方提出辯論的要求。辯論會召開了，但學生會慘敗，被校方反駁得體無完膚。雙方的主張大致是這樣：

學生會：「一想到有監視攝影機在拍我們的日常生活，心裡根本靜不下來！我們要求撤除！」

校方：「我們考量到了這一點，所以做成學生造型的人偶。希望大家不要把保同學當成監視攝影機，而是當作自己的同學。這樣的話，保同學其實和坐在教室裡看著全班發呆的同學沒什麼兩樣，不會有任何問題，也沒有道理為此感到在意。你會跟同學說『我等一下要欺負弱小的人了，請你出去』嗎？你覺得同學有義務聽從這種要求嗎？如果不是的話，保同學的存在，就和教室裡、走廊上、操場上理所當然會有同學在，有同學在看你一樣，應該可以用平常心看待。」

學生會：「這是侵犯隱私！我們要求撤除！」

校方：「這不構成侵犯隱私的，我們都會在學生臉部打上馬賽克以後，才放到網路上。人臉辨識現在雖然已經是幾乎每台相機都具備的主流技術了，精準度也相當高，但因為我們像這樣打上了馬賽克，所以無法辨識出特定對象，應該沒有侵犯隱私的問題。只有在拍到暴力行為等畫面，接獲通報的時候，才會由校方對沒有打馬賽克的原始影像進行確認。」

學生會：「像這樣持續增加保同學的話，難道不會因為確認影像的人手不夠，最後導致系統徒具形式嗎？我們提案減少保同學的數量。」

校方：「確認影像耗費的人力問題，未來應該會有AI幫忙解決。我們目前正在開發AI系統，如果拍到暴力行為或歧視性發言的話，就會自動偵測出來進行報告，所以你們不用擔心。」

就像這樣，學校的態度始終都是這樣：「只要你們沒做壞事的話，就不會有問題。」

沒錯，聽起來確實如此，只要不打人、不揍人、不踹人，在學校正常生活的話，就完全沒問題。當然，一舉一動受人監視，可能多少會讓人不自在。可是，學校又不是家裡，是公共場所，理所當然會有同學的視線、老師的視線⋯⋯這些第三者的視線。如果校方搬出這套說詞，學生仍舊單純地主張「不喜歡被別人看」就說不過去了。

而且，學校還如此主張：「總好過有人因為霸凌而死不是嗎？」被這樣一講，我們也做不出任何反駁了。

這麼說吧，(1)撤掉監視器，結果學校有學生自殺。(2)保留監視器，雖然不喜歡，但沒有人會自殺。假設硬要從這兩種未來中做選擇的話，大家當然都會選擇第二種。選擇第一種的話，簡直等於承認：寧願有同學死掉，也不肯稍微忍受一點不方便。最後的結果就是，監視或許會帶來一些壓力或痛苦，但這並不是致命的痛苦，相反地，如果能遏止造成學生自殺的痛苦，那麼採用全景監視系統肯定會增加整體的幸福度。

就功利主義的角度而言，這完全是正確的，是正義。話是這樣說沒錯。但，我還是覺得全景監視系統是錯的。雖然無法好好用言語表達、沒有辦法說出一番道理，大家在實際上卻都有這種感受。

學生會室外有一個意見箱，接受學生的意見、抱怨、陳情等各種匿名投書。意見箱每天都會收到對於全景監視系統的質疑或不滿，但這裡面幾乎見不到有條理的論述，絕大多數都是單純覺得「不舒服」、「心裡怪怪的」這種模糊、不安穩的心情方面的敘述。

我很了解那種心情。就連我自己，也無法對於全景監視系統哪裡不好、哪裡讓人討厭說出一番道理，只講得出被監視的感覺不好之類的情緒性意見。這樣根本討論不起來，也沒辦法跟學校進行像樣的交涉吧。

還有一件事，前任學生會將撤除保同學運動交接給了現任學生會，因此我們必須在設定好的日期前，做出是否認可系統的結論，並在全校學生面前發表。目前看來，我們實在想不出一套可以否定系統的道理，因此可能會朝認可的方向發展。但這樣下去，絕對會受大家批判，實在讓人心情沉重。

總之，就這個問題而言，現在可以知道的是，靠功利主義的思維是無法否定全景監視系統的。畢竟這原本就是功利主義的始祖邊沁想出來的。換句話說，平等的正義—試圖讓所有人都幸福的思維，並沒有辦法否定全景監視系統。

不過⋯⋯如果是其他主義，其他種的正義呢？

★本文摘自三采文化《正義教室：史上最強的「公民與社會」課！》，小說版的《正義：一場思辨之旅》，培養現代學生「素養」與「思辨力」的最關鍵讀本。什麼樣的價值觀，才能稱作是「最正確的」？2500年來從來無法定論的「正義」，到了今天，又會有什麼新的切入點呢？

「右邊是無數的幼童，左邊是自己唯一的孩子，惡火中你只能選擇一邊拯救，你會救誰？有一列失控電車，即將高速撞上前方一百個民眾。如果你拉下切換軌道的操縱桿，這一百個人便能得救。但電車切換到的那條軌道上，有另一個無辜的人會被電車撞上。你會怎麼選擇？校園為了避免霸凌事件發生，裝置全景監視系統，檢視學生一舉一動，算不算侵害學生人權？」

★作者飲茶，日本東北大學研究所畢業。公司經營者。開設部落格，以淺顯易懂又有趣的方式，講解哲學、科學等難以入門的知識，獲得高人氣好評。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來