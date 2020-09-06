「沒副作用的毒品」能帶來幸福嗎？最狂正義思辨小說　師生辯論挑戰三觀

▲沒副作用的毒品，就能帶來真正的快樂嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

文／飲茶

摘自／三采文化《正義教室：史上最強的「公民與社會」課！》

「功利主義主張，增加幸福的量才是正義，但這個量是怎麼算出來的？說到底，真的有辦法計算嗎？」我也有相同的疑問。我們常因為某句話是歷史偉人說的就照單全收，但說到底，幸福度這個東西，真的有辦法輕易計算出來嗎？

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「我就直說吧，答案是不能。嗯，或者可以說：不可能有辦法。幸福的定義不僅曖昧，也因人而異。一般人大概都會覺得，這種事情怎麼有辦法測量，更不用說換算成客觀的數字了。但邊沁並不這樣想。他認為這是做得到的，並異常關注『測量幸福度』這項不可能的任務，甚至可說是為此奉獻了自己的人生。邊沁首先給出了『幸福就是快樂』這個獨特的定義。換句話說，在他的定義中，幸福就是『快樂增加』，不幸就是『快樂減少』。另外，若將『快樂』代換成相反的『痛苦』，公式也同樣能成立。幸福就是『痛苦減少』，不幸就是『痛苦增加』。」

老師這麼說道，在黑板上寫下了邊沁所定義的幸福。

幸福→快樂增加 或 痛苦減少

不幸→快樂減少 或 痛苦增加

「邊沁為什麼會這樣想呢？這與他對人的看法有很大關係。他在著作《道德與立法原則概論》中曾這麼說：『支配人類的東西有兩樣，那就是快樂和痛苦。決定我們行為的，其實就只有這兩樣東西。』大家怎麼看呢？這樣的主張雖然感覺相當極端，但也算直接道破了真理吧？你們可能覺得，哲學家都喜歡用艱澀的名詞講些沒人聽得懂的深奧道理，但實際上剛好相反。真正厲害的哲學家，能夠像這樣以簡單的角度，理解事物到極端的地步，並大膽提出簡單的理論。」

原來如此。邊沁想表達的，就是「人類活著不過是為了得到快樂、遠離痛苦」。這番話確實極端了些，但比起費力解釋「什麼是幸福」，像這樣直接了當，還讓人覺得痛快些。

「邊沁將曖昧的『幸福』代換為具體的『快樂』，讓幸福成了方便探討的客觀對象，後來他還徹底分析了快樂的種類及性質，以建立計算『快樂』多寡的公式。我這邊就不介紹細節了，不過邊沁在他的著作中曾提到，『快樂可分為14種，若要計算快樂，必須考量構成快樂的7個要素。』他似乎真的認為計算快樂是有可能的。對了，據說邊沁還曾經考慮發明『快樂測量器』喔。」

快樂測量器⋯⋯？以現在科技來說，要把電極插進腦中進行探查，似乎也不是不可能，但邊沁在那個時代就已經想到了？雖然那個景象應該是很不人道，讓人看不下去吧⋯⋯。

但我可以感受到邊沁有多執著。功利主義說簡單點，原本只是主張「做出能讓大家都幸福的選擇」，基本上應該每個人都會贊同。但另一方面，大家仍然不免會認為「每個人對於幸福的定義不同，幸福度的總量還是太難測量」，最終只是走入死胡同。

然而，邊沁並沒有放棄他所相信的，反而大膽提出「幸福就是快樂」，並持續研究如何將快樂量化，試圖完全實現功利主義。面對一般人通常會放棄的狀況，邊沁試圖以極端的思考方式尋求突破，將抽象的幸福代換為生理上的快樂，這份執著與熱情還是令人欽佩的。

「老師⋯⋯」我原本不是會在上課時發問的人，但思考功利主義時，有件事令我耿耿於懷，因此忍不住舉了手。老師比了個「請說」的手勢，於是我站起身，提出剛才靈光一閃想到的問題。

「如果生理上的快感就是幸福，那藉由毒品獲得的快樂也算幸福嗎？」

「喔！正義同學，你問得太好了。」老師在他一根毛都沒有的光頭上用雙手做出彷彿在搔頭的動作，一臉感觸良多的樣子。

「這個討論的前提是，如果按照邊沁留下的快樂計算公式，吸食毒品並不算幸福。因為毒品帶來的快樂不過是暫時性的，不會持續，而且之後一定會伴隨成癮、副作用等巨大的痛苦。換句話說，假設毒品帶來的快樂是正一百，但副作用帶來的痛苦是負兩百⋯⋯兩者相抵後的幸福度是負的，別說幸福了，結果根本是不幸。因此，雖然毒品能帶來短暫的快樂，但從功利主義的立場來看，反而會導致不幸，可說是碰不得的壞東西。」

「⋯⋯但，如果毒品沒有副作用的話⋯⋯」

「嗯，這個問題問得更好。如果是那樣，毒品只會增加快樂，完全不會產生痛苦，就功利主義而言，就完全沒有問題。不，甚至可以說，我們應該積極開發沒有副作用的毒品並發給大家，才算得上是正義。若拿這個問題問邊沁的話，想必他會這樣回答吧。證據就是，或許是出於相同理由，他曾經試圖開發沒有副作用的毒品，研究吸了會感到幸福、陶醉的笑氣。」

「⋯⋯」

「嗯？怎麼了，正義同學？」

「⋯⋯我只是覺得，做到開發毒品這個地步，也未免太過頭了。」

「你為什麼會這樣想呢？」

「呃，因為毒品是不好的⋯⋯」

「不好的是現在的『有副作用的毒品』吧？我們剛才討論的是『沒有副作用的毒品』。如果『毒品』這個詞讓你覺得抗拒，會產生負面觀感的話，換個名字也可以。對了，不然叫快樂丸如何？」

不對不對，這個名字也沒有好到哪裡去喔，老師。

「可是……就算有那種東西，萬一人類生存的意義，人生的目的，最後就只是追求快感的話，那樣也不好吧？」

「哪裡不好呢？」

「呃⋯⋯」

「不好意思，我不該那樣刁難你。正義同學提出的問題是，如果獲得快樂這件事變成了人生的一切，豈不是很不健康嗎？但其實『快樂丸』早已充斥在我們的日常生活中了，只是我們沒有察覺而已。例如，酒、菸、咖啡。另外還有音樂、電玩、電影、旅行、兜風、購物，這些不也是一種『快樂丸』嗎？」

我有種恍然大悟的感覺。大人為什麼愛喝酒？肯定是從中獲得的快感大於痛苦。這樣說來，酒也可以算是名符其實的快樂丸了。還有電玩、電影、旅行等娛樂活動。人類工作、存錢的目的是什麼？到頭來終究是為了這些娛樂⋯⋯也就是，為了獲得快樂。

「將你們為了生存所必須的時間—也就是睡眠、念書、工作的時間—扣除之後剩下的自由時間，正可謂是自己可以隨意運用的『人生的時間』，這些時間你們實際上都用來做什麼呢？或是說，想用來做什麼呢？說穿了也還是名為娛樂的快樂丸。難道不是用來獲得快樂、想用在獲得快樂上嗎？那麼，像這樣尋求快樂丸，能說是不對嗎？你怎麼想，正義同學？」

「我也常打電動，所以能理解，也不會覺得這樣不對。但是，嗯，對於藉由藥物勉強獲得快樂，總有些排斥。」

「原來如此，我很了解你的感覺。但那種排斥不過是社會或文化層面的，有可能隨著時代的價值觀改變而變化。你想想看，現在大家搭電車時不是都會滑手機嗎？大約十年前，智慧型手機剛問世的時候，還有人覺得，在電車裡滑手機這個行為讓他『不舒服』、『看不下去』。可是現在，滑手機現在已經變成再自然不過的事了，沒有人對此反感。」

接著，老師用似乎有點不爽的口吻喃喃自語道：「反正只要大家都在做，那種看不下去的感覺，一下就會消失了。」我想了想，確實如此。在晚上的都市鬧區看到喝醉的人，我也不會覺得怎樣，至少我不認為這是不正常。為什麼呢？因為喝酒這件事很普通。

但如果我是在每個人都滴酒不沾的國家長大的，某天突然全國都開了酒館，年輕人紛紛跑去喝酒的話，或許我也會覺得那就像鴉片館一樣討厭吧。只是因為今時今日的我內心感到抗拒，就馬上認定某件事不好，這樣或許是錯的⋯⋯所以，應該像功利主義那樣，用幸福的程度來客觀判斷善惡嗎？

不，可是⋯⋯即便如此⋯⋯

就算未來的哪天，科技比現在更進步，生活所必須的各種麻煩事都有AI或機器人幫忙打理，人類只需要吃沒有副作用的藥讓大腦產生快樂就好⋯⋯我還是覺得這樣的人生很奇怪，讓人不寒而慄。

但如果我要對此感到不寒而慄，是不是代表我也應該對自己平常在做的事——花大把時間打電玩、看漫畫、看電視等娛樂行為感到害怕呢？

＊《ETtoday新聞雲》提醒您，吸食毒品有害身心健康。

★本文摘自三采文化《正義教室：史上最強的「公民與社會」課！》，小說版的《正義：一場思辨之旅》，培養現代學生「素養」與「思辨力」的最關鍵讀本。什麼樣的價值觀，才能稱作是「最正確的」？2500年來從來無法定論的「正義」，到了今天，又會有什麼新的切入點呢？

★作者飲茶，日本東北大學研究所畢業。公司經營者。開設部落格，以淺顯易懂又有趣的方式，講解哲學、科學等難以入門的知識，獲得高人氣好評。

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