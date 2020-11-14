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讓「黑衣人」現身！台中歌劇院打造沈浸式「技術劇場人攝影展」

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▲▼「技術劇場人攝影展」特展。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲「技術劇場人攝影展」特展開跑，讓幕後黑衣人現身，圖為燈光技術指導吳婉萍。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

每一場演出，都必須有一群看不見的「黑衣人」才能無縫接軌，然而舞台上的演出者和創作群多半佔據了燈光焦點，幕後負責執行演出的劇場技術人員卻鮮為人知。台中歌劇院因此策劃推出《Staff Only, Not Only Staff｜技術劇場人攝影展》，讓這群隱身後台的幕後英雄現身在觀眾面前！展場也有劇場裝置可現場操作，讓民眾體驗幕後工作，即日起至12月6日免費參觀。

▲▼「技術劇場人攝影展」特展。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

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▲展場也有劇場裝置可現場操作，讓民眾體驗幕後工作。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

歌劇院表示，「技術劇場」是建構表演藝術產業的重要環節，負責演出的所有技術工作。而每場精采的演出背後，都必須仰賴幕後分秒不差的技術操控，才能完美呈現創作。此次攝影展以「技術劇場人」為核心，邀請6位資深劇場技術工作者擔任鏡頭下的主角，分別為舞台監督侯文碩、舞台技術指導蘇俊學、燈光技術指導吳婉萍、音響技術指導吳慶垣、服裝管理吳佳雯、劇院技術管理陳威宇，並由長期與表演藝術團隊合作的林政億擔任平面攝影，劇場設計林仕倫擔任攝影美術設計暨展場設計。

根據6位專業工作經歷及個人特質勾勒輪廓，搭建起劇場的魔幻感，藉此打破幕後工作者的神祕印象。策展人莊知恆談到，6位拍攝主角皆是他的前輩，十幾年來從仰望、觀察、學習到現在回望他們，最大的感觸是，從他們身上體現了做劇場堅持理想的精神。而這次要創造一個舞台，讓他們華麗亮相，並透過展覽讓觀眾理解幕後劇場的人、事、物。

▲▼「技術劇場人攝影展」特展。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲策展人莊知恆。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

這群撐起表演藝術產業的中流砥柱，每位都有近15-20年的技術劇場工作經歷，擁有浪漫跟嚴謹的做事態度，是相當令人敬佩的職人精神。歌劇院將藉此次展覽讓鮮有機會接觸「技術劇場」的民眾，初探幕後劇場黑衣人特殊工作的機會，認識在「不能被看見」的狀態下黑衣人，無縫接軌完成演出工作。

莊知恆也說，醞釀此計畫約5到6年，起初僅是想拍年曆，在好友林政億（此展攝影師）的鼓勵下，加上台中國家歌劇院藝術總監邱瑗願意聆聽與接納，進而促成這次技術劇場人攝影展的實現。在分享策展理念過程中，他一度哽咽表示其實不應該以幕後英雄稱呼，因為幕後沒有英雄，僅有一群專業、認真且堅守崗位的「技術劇場人」共同協力完成製作。

▲▼「技術劇場人攝影展」特展。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲劇場技術管理／陳威宇。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲▼「技術劇場人攝影展」特展。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲舞台技術指導／蘇俊學（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲▼「技術劇場人攝影展」特展。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲服裝管理／吳佳雯。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲▼「技術劇場人攝影展」特展。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲音響技術指導／吳慶垣。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲▼「技術劇場人攝影展」特展。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

▲舞台監督／侯文碩。（圖／林峻永攝影／台中國家歌劇院提供）

展場除了文字、圖像的介紹，也有劇場裝置可現場操作，讓民眾體驗幕後工作，如舞台區的「地板車」，結合攝影作品供觀展者體驗旋轉卷軸如何拉出與收納展品；音響區則有聲音裝置與技術人員的操作工具產生互動，不定時播放環境音效。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，策展人很用心地將展覽以「沉浸式體驗」呈現，讓聆賞者不只觀賞還能實際動手體驗，滿足民眾對於黑盒子的好奇心，甚至是感受技術劇場的魅力，希望透過展出的物件讓民眾認識並瞭解幕後的專業技術劇場人。
 
除此之外，11月14日(六)的「技術劇場二三談」講座，將由策展人莊知恆與自由撰稿人鄒欣寧，暢談策展理念與幕後趣事；11月29日(日)歌劇院與台中市屯區藝文中心共同主辦的「舞台懸吊機關」工作坊，則由資深劇場舞台技術指導周志瑋，從舞台技術實作體驗，帶領學員體驗一日黑衣人，皆可報名參加。

《Staff Only, Not Only Staff｜技術劇場人攝影展》展覽資訊
日期：11/13(五)—12/6(日)，場館開館時間免費參觀，周一休館。
地點：台中國家歌劇院1F忘我廳
※更多詳細資訊請查詢「台中國家歌劇院官網—NTT+探索學習」的「展覽」介紹

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