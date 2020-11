讓「黑衣人」現身！台中歌劇院打造沈浸式「技術劇場人攝影展」

▲「技術劇場人攝影展」特展開跑,讓幕後黑衣人現身,圖為燈光技術指導吳婉萍。(圖/林峻永攝影/台中國家歌劇院提供)

記者林育綾/綜合報導

每一場演出,都必須有一群看不見的「黑衣人」才能無縫接軌,然而舞台上的演出者和創作群多半佔據了燈光焦點,幕後負責執行演出的劇場技術人員卻鮮為人知。台中歌劇院因此策劃推出《Staff Only, Not Only Staff|技術劇場人攝影展》,讓這群隱身後台的幕後英雄現身在觀眾面前!展場也有劇場裝置可現場操作,讓民眾體驗幕後工作,即日起至12月6日免費參觀。

▲展場也有劇場裝置可現場操作,讓民眾體驗幕後工作。(圖/林峻永攝影/台中國家歌劇院提供)



歌劇院表示,「技術劇場」是建構表演藝術產業的重要環節,負責演出的所有技術工作。而每場精采的演出背後,都必須仰賴幕後分秒不差的技術操控,才能完美呈現創作。此次攝影展以「技術劇場人」為核心,邀請6位資深劇場技術工作者擔任鏡頭下的主角,分別為舞台監督侯文碩、舞台技術指導蘇俊學、燈光技術指導吳婉萍、音響技術指導吳慶垣、服裝管理吳佳雯、劇院技術管理陳威宇,並由長期與表演藝術團隊合作的林政億擔任平面攝影,劇場設計林仕倫擔任攝影美術設計暨展場設計。

根據6位專業工作經歷及個人特質勾勒輪廓,搭建起劇場的魔幻感,藉此打破幕後工作者的神祕印象。策展人莊知恆談到,6位拍攝主角皆是他的前輩,十幾年來從仰望、觀察、學習到現在回望他們,最大的感觸是,從他們身上體現了做劇場堅持理想的精神。而這次要創造一個舞台,讓他們華麗亮相,並透過展覽讓觀眾理解幕後劇場的人、事、物。

▲策展人莊知恆。(圖/林峻永攝影/台中國家歌劇院提供)



這群撐起表演藝術產業的中流砥柱,每位都有近15-20年的技術劇場工作經歷,擁有浪漫跟嚴謹的做事態度,是相當令人敬佩的職人精神。歌劇院將藉此次展覽讓鮮有機會接觸「技術劇場」的民眾,初探幕後劇場黑衣人特殊工作的機會,認識在「不能被看見」的狀態下黑衣人,無縫接軌完成演出工作。

莊知恆也說,醞釀此計畫約5到6年,起初僅是想拍年曆,在好友林政億(此展攝影師)的鼓勵下,加上台中國家歌劇院藝術總監邱瑗願意聆聽與接納,進而促成這次技術劇場人攝影展的實現。在分享策展理念過程中,他一度哽咽表示其實不應該以幕後英雄稱呼,因為幕後沒有英雄,僅有一群專業、認真且堅守崗位的「技術劇場人」共同協力完成製作。

▲劇場技術管理/陳威宇。(圖/林峻永攝影/台中國家歌劇院提供)

▲舞台技術指導/蘇俊學(圖/林峻永攝影/台中國家歌劇院提供)

▲服裝管理/吳佳雯。(圖/林峻永攝影/台中國家歌劇院提供)

▲音響技術指導/吳慶垣。(圖/林峻永攝影/台中國家歌劇院提供)

▲舞台監督/侯文碩。(圖/林峻永攝影/台中國家歌劇院提供)

展場除了文字、圖像的介紹,也有劇場裝置可現場操作,讓民眾體驗幕後工作,如舞台區的「地板車」,結合攝影作品供觀展者體驗旋轉卷軸如何拉出與收納展品;音響區則有聲音裝置與技術人員的操作工具產生互動,不定時播放環境音效。

歌劇院藝術總監邱瑗表示,策展人很用心地將展覽以「沉浸式體驗」呈現,讓聆賞者不只觀賞還能實際動手體驗,滿足民眾對於黑盒子的好奇心,甚至是感受技術劇場的魅力,希望透過展出的物件讓民眾認識並瞭解幕後的專業技術劇場人。



除此之外,11月14日(六)的「技術劇場二三談」講座,將由策展人莊知恆與自由撰稿人鄒欣寧,暢談策展理念與幕後趣事;11月29日(日)歌劇院與台中市屯區藝文中心共同主辦的「舞台懸吊機關」工作坊,則由資深劇場舞台技術指導周志瑋,從舞台技術實作體驗,帶領學員體驗一日黑衣人,皆可報名參加。



《Staff Only, Not Only Staff|技術劇場人攝影展》展覽資訊

日期:11/13(五)—12/6(日),場館開館時間免費參觀,周一休館。

地點:台中國家歌劇院1F忘我廳

※更多詳細資訊請查詢「台中國家歌劇院官網—NTT+探索學習」的「展覽」介紹