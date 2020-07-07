獨／被揍畫面曝光！前執行長遭黑衣人「持安全帽爆打」…一路狂K全身是傷

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許墜樓身亡，生前還在臉書發表千字長文，透露自己遭到前同事、某醫療機構前執行長性侵、欺騙等，引發輿論關注。《ETtoday新聞雲》記者掌握，該名前執行長1月時曾遭黑衣人痛毆，全身多處挫傷，犯案用的桃紅安全帽還遺留在原地，施暴畫面如今曝光，只見前執行長遭人一路狂揍，2人扭打成一團 。

衛生局女員工墜樓後，一篇千字文引發社會關注，廖姓前執行長7日先是透過律師發出聲明，坦承與林女交往近2年，強調雙方是你情我願的情況下發生關係，絕無強暴、脅迫對方。另外，他下午為了1月遭毆打一事現身新北檢，《ETtoday新聞雲》記者見他到場立即上前，但廖男對案情三緘其口，僅簡短回應「我沒有性侵她」，而這也是廖男首次正面、親口否認並未性侵林女。

▲前執行長曾被黑衣人揍，監視器畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

廖男2020年1月10日傍晚6時，自長照機構開車離開後，再度返回辦公室，不料，才剛走下車，突然就有名黑衣男子衝出施暴，得手後隨即逃離現場，附近的監視器也錄下這幕，只見2人一路扭打，廖男全身多處挫傷。

雖然打人的黑衣男子不見蹤影，但當時被當作武器的安全帽掉落在地，事後警方發現安全帽上有一名25歲楊姓男子的DNA，立即循線傳喚其到案。但楊男供稱，自己根本沒有打人、也不認識遭毆的廖姓前執行長，當天自己是將安全帽借給友人，但對於該名友人到底是誰，楊男卻又解釋不清，因此訊後遭警方依傷害罪嫌移送。

▲▼執行長傷勢曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

<br>

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

前執行長「首發聲明」全文曝光！談衛生局女墜亡：我被妖魔化…否認性侵