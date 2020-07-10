　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北車前大樓「爆產權糾紛」　數十黑衣人雙B跑車集結嚇壞民眾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼亞洲廣場大樓聚集大批黑衣人，警方趕往現場驅離。（圖／民眾提供）

▲業主與飯店業者爆發衝突，多名黑衣人在亞洲廣場大樓外聚集，警方出面制止驅離。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

台北車站前知名亞洲廣場大樓，日前曾爆財務危機，幾經易手之後有多家飯店、商旅進駐，但10日疑似大樓內的飯店、旅社爆發產權糾紛，竟有數十名黑衣人到場集結，甚至還有多台名車併排，讓路過民眾當場嚇壞。

初步了解，因大樓內有多家飯店、旅社進駐，因租約以及產權糾紛惹議，業主指控承租旅店積欠租金，要求管委會斷水電，雙方各請了法務以及律師在管委會協調，警方也勸導不要有任何衝突，應循民事訴訟程序進行。

▲▲大亞百貨,亞洲廣場大樓,地王。（圖／記者張一中攝）

▲亞洲廣場大樓爆發業主與飯店業者衝突，多名黑衣人在大樓外聚集，警方出面制止。（圖／記者張一中攝）

據悉，台北車站對面的亞洲廣場大樓，曾經是知名的大亞百貨，因母公司爆發財務危機易主，但大樓內仍有許多飯店、旅社進駐。

但在10日下午時分，遭路過民眾指出，有許多黑衣人在場聚集，且沿路都是雙B名車併排停在大樓前，警方也不敢大意派人前往了解。

警方指出，業主不滿飯店業者積欠租金未付，雙方相約談判，外面的人應是前來關心瞭解，經警方勸說後已經陸續疏散。


生火了！連我媽都用到發光

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

「上課要穿短裙才輕鬆！」補教狼師偷拍長達9年　高中女學生反蒐證逆襲　

補教狼師偷拍女高中生裙底9年...40資料夾曝光　妻驚知「老公變態」秒崩潰

ET快訊
彰化車站「自強號出軌」！　後方列車塞爆
易遊網被爆大量解僱員工！　官方回應了
回家又悶又熱！台電曝真相「超神一個步驟」：節能又省電
烏克蘭正妹「壞一次8千」！他揪團開應召站...狂削14女　下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／自強號彰化站出軌！車頭卡軌道　台鐵緊急搶修…列車「大塞車」

媽祖牽紅線！廟裡遇見她...男苦尋8年娶進美嬌娘　結婚1個月隨香還願兼蜜月

快訊／北車前大樓「爆產權糾紛」　數十黑衣人雙B跑車集結嚇壞民眾

二度搭霸王列車「拒付車資46元」！台鐵怒揭前科紀錄舉發　他被罰5萬5千元

男持刀衝萬里衛生局「瘋狂揮舞」　金山3警一棒敲落！並補上滿滿辣椒水

好友吸毒昏迷…他見「出屍斑」嚇傻！4垃圾袋裹屍行竊　死者哥開門見屍水流出

猩球崛起雪霸版！公園停車場現「獼猴大盜」　網驚：進化到會開車門了

快訊／台中金屬工廠濃煙直竄「鍋爐狂噴」高溫水蒸氣　1消防員4工人燙傷送醫

神明代言人指林志玲「為婚而婚」　網嗆：老女人關你屁事…挨告妨害名譽

驗出甲類疾病「牛結節疹」...金門撲殺23頭牛！暫停牛隻、生鮮牛肉輸往本島

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

快訊／自強號彰化站出軌！車頭卡軌道　台鐵緊急搶修…列車「大塞車」

媽祖牽紅線！廟裡遇見她...男苦尋8年娶進美嬌娘　結婚1個月隨香還願兼蜜月

快訊／北車前大樓「爆產權糾紛」　數十黑衣人雙B跑車集結嚇壞民眾

二度搭霸王列車「拒付車資46元」！台鐵怒揭前科紀錄舉發　他被罰5萬5千元

男持刀衝萬里衛生局「瘋狂揮舞」　金山3警一棒敲落！並補上滿滿辣椒水

好友吸毒昏迷…他見「出屍斑」嚇傻！4垃圾袋裹屍行竊　死者哥開門見屍水流出

猩球崛起雪霸版！公園停車場現「獼猴大盜」　網驚：進化到會開車門了

快訊／台中金屬工廠濃煙直竄「鍋爐狂噴」高溫水蒸氣　1消防員4工人燙傷送醫

神明代言人指林志玲「為婚而婚」　網嗆：老女人關你屁事…挨告妨害名譽

驗出甲類疾病「牛結節疹」...金門撲殺23頭牛！暫停牛隻、生鮮牛肉輸往本島

國旅新玩法！玩遍全台15間農村廚房　每人1500、用三倍券折抵還送農遊券

快訊／自強號彰化站出軌！車頭卡軌道　台鐵緊急搶修…列車「大塞車」

戲劇教母周遊力挺王令麟　宣布加入東森新連鎖揪藝人團分享愛

那那大師親曝「60、30、10」原則　風險規避超重要！避免意外忽降臨

不斷更新／吳桀睿二壘打狙擊威拉諾　首局統一2比0樂天

【黃寶慧】慧眼看天下／中印兩軍後撤　中國不戰而勝贏家！？　 美軍機抵近廣東！　 川普雙航母想嚇誰！？

有人肯娶假奶女星要珍惜！　小Call「遭婆婆犀利吐槽」洩真心話

馬英九70大壽！羅智強提前慶生...大喊「馬總統我們以你為榮」

美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒嗆：當提款機？

阿龐拍戲搞不倫床戰！大膽抱小三入房竟是「女兒學姊」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

即／高雄男「舞廳喝酒碰撞」砍3刀慘死

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

高雄男胸口中刀倒地　鮮血狂噴！倒臥人行道

賠到脫褲了！23歲借Audi A5上夜店　醉撞民宅毀9車

邀車內躲雨！2寶爸載回家硬上她

身分證一條龍阿伯曝光　恨訂票冒用害他全台跑開庭

埋伏外遇夫2天抓到2女　正宮傻眼

男醉駕衝破民宅撞9車　1歲娃嚇醒狂哭

更多熱門

相關新聞

獨／被揍畫面曝光！前執行長遭黑衣人「持安全帽暴打」

獨／被揍畫面曝光！前執行長遭黑衣人「持安全帽暴打」

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許墜樓身亡，生前還在臉書發表千字長文，透露自己遭到前同事、某醫療機構前執行長性侵、欺騙等，引發輿論關注。《ETtoday新聞雲》記者掌握，該名前執行長1月時曾遭黑衣人痛毆，全身多處挫傷，犯案用的桃紅安全帽還遺留在原地，施暴畫面如今曝光，只見2人在路旁扭打成一團。

快訊／國民黨率立委助理128人穿黑衣抗議

快訊／國民黨率立委助理128人穿黑衣抗議

陳柏惟誣指林為洲助理「黑衣人」　江啟臣嗆：千萬別做無端指控

陳柏惟誣指林為洲助理「黑衣人」　江啟臣嗆：千萬別做無端指控

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

看柯南劇場版！影音平台一開「15部經典秒劇透」

看柯南劇場版！影音平台一開「15部經典秒劇透」

關鍵字：

大亞百貨旅社產權糾紛黑衣人

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面