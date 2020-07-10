快訊／北車前大樓「爆產權糾紛」　數十黑衣人雙B跑車集結嚇壞民眾

▲業主與飯店業者爆發衝突，多名黑衣人在亞洲廣場大樓外聚集，警方出面制止驅離。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

台北車站前知名亞洲廣場大樓，日前曾爆財務危機，幾經易手之後有多家飯店、商旅進駐，但10日疑似大樓內的飯店、旅社爆發產權糾紛，竟有數十名黑衣人到場集結，甚至還有多台名車併排，讓路過民眾當場嚇壞。

初步了解，因大樓內有多家飯店、旅社進駐，因租約以及產權糾紛惹議，業主指控承租旅店積欠租金，要求管委會斷水電，雙方各請了法務以及律師在管委會協調，警方也勸導不要有任何衝突，應循民事訴訟程序進行。

▲亞洲廣場大樓爆發業主與飯店業者衝突，多名黑衣人在大樓外聚集，警方出面制止。（圖／記者張一中攝）

據悉，台北車站對面的亞洲廣場大樓，曾經是知名的大亞百貨，因母公司爆發財務危機易主，但大樓內仍有許多飯店、旅社進駐。

但在10日下午時分，遭路過民眾指出，有許多黑衣人在場聚集，且沿路都是雙B名車併排停在大樓前，警方也不敢大意派人前往了解。

警方指出，業主不滿飯店業者積欠租金未付，雙方相約談判，外面的人應是前來關心瞭解，經警方勸說後已經陸續疏散。



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