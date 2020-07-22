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社會 社會焦點 保障人權

內湖暗夜持刀尋仇！被害人躲店家逃一劫　惡煞放大龍炮嚇醒住戶

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記者張君豪／台北報導

7月22日凌晨0時22分許，北市內湖區康樂街136巷發生一起糾眾尋仇案件，被害人許姓男子與友人聊天途中，突遭數名陌生男子持刀追逐，許男見狀立即逃至附近店家躲藏，數名不詳嫌疑人因尋仇未果，竟然當街燃放大龍炮示威後，往新北市汐止區方向逃逸，深夜炮響聲驚醒鄰近住戶，警方目前已根據監視器畫面追緝這批目無法紀的兇徒。

▲台北市內湖區22日凌晨有黑衣人開車尋仇，並當街施放鞭炮行徑相當囂張。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市內湖區22日凌晨有黑衣人開車尋仇，並當街施放鞭炮行徑相當囂張。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市內湖區22日凌晨有黑衣人開車尋仇，並當街施放鞭炮行徑相當囂張。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市內湖區22日凌晨有黑衣人開車尋仇，並當街施放鞭炮行徑相當囂張。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示：這起當街尋仇案，經店家報警後，立即派員到場，涉嫌持刀、放鞭炮示威的犯嫌雖已逃逸，警方根據被害人供詞，以及調閱案發地點周遭監視器，目前已鎖定特定犯嫌及相關人等，將循線依法通知到案說明，依刑法妨害自由等罪嫌全力偵辦。

內湖警方表示，對於暴行鬥毆等違法情事，警方將依法究辦，絕不寬貸，現在正值暑假期間，年輕人血氣方剛，應妥善理性處理糾紛，切勿將暴力行為合理化以免觸法。

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