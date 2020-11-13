川普打訴訟難翻盤！　專家分析最後70天走向：怕拿台灣來祭旗

▲川普。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統大選計票即將邁入尾聲，民主黨參選人拜登幾乎篤定當選，不過目前川普仍不願承認敗選，更打算對各敗選州提出選舉訴訟。對此，有專家分析，最後這70天川普要靠訴訟反敗機率很小，只能靠不斷對外生事來煽動民粹，就怕拿台灣來「祭旗」。

據《中評社》報導，成功大學政治學系專任教授周志杰表示，美國大選基本上塵埃落定，確定由民主黨候選人拜登勝出，但面對不承認敗選的川普，美國與相關國家恐將面臨「史上最混亂的70天」。

周志杰分析稱，川普要透過法律訴訟扳平選舉結果的機率很小，因為必須有大規模組織性、系統性、預謀性選舉舞弊的證據，但外界普遍都認為沒有。所以他認為川普只剩下煽動民粹的方式讓美國陷入行政與憲政危機，好創造他能繼續為美國掌舵的藉口，例如對中國強硬，製造外部形勢嚴峻，某區域出了全球議題等等。

周志杰指出，中共先前的十九屆五中全會閉幕時改提「祖國統一」，也是間接警告台灣，不要在這段時間「拿香跟著拜」，否則就算維持戰略定力也是有限度的，例如川普在卸任前訪台、美軍艦停靠台灣等等。

最後，他強調，因為各種因素都是互相、動態的，似乎看起來想拿製造對外危機來延續政權，但也有許多人開始勸見好就收，所以到底哪一個會影響最終決定，還很難講。

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