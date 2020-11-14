台灣大富豪都住哪？　「非信義、大安區」...網曝答案驚呆

▲台灣有錢人都住哪呢？一名外國網友在知名論壇好奇發問。圖為台北信義區。（圖／記者周宸亘攝）



記者曾羿翔／綜合報導



台灣好野人都住在哪裡呢？一名外國網友近日就在知名論壇裡好奇發問，台灣有像電影《瘋狂亞洲富豪》裡那樣的豪宅嗎？隨後引起許多網友熱議，有人就列出台北10大豪宅區，多數落在「大安區、信義區」，但也有人點出「中山區，特別是大直，才會是有錢人居住，信義區還太新」。

原PO在Netflix看了電影《瘋狂亞洲富豪》，提到美籍華裔教授去見男友家人，意外發現對方是新加坡有錢人的故事才讓他想在《reddit》提問。針對有人提到「大安區」，原PO認為，居住在大安區的英文老師很多，其實都不是很富有，「我認為真正有錢人應該有能力買一棟房，而不是只買豪華公寓」。另外也有網友認為，真正的有錢人不會炫耀自己的財富，像是富豪巴菲特（Warren Buffet）仍住在他40年前買房子裡。

有人也回答，應該都住在台北市或新竹市，有錢人通常會住在有警衛的高層公寓，如果向南部走，有些有錢人可能會擁有一整棟房子而不是公寓，因為南部的房價一般來說會便宜點，電影裡的劇情是另一種情況。不過也有網友反駁，「新竹住的很多都是高收入的工程師，真正的有錢人老闆並不會住這」、「有錢人不在台灣居住，會選擇住在國外」。

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更有網友提到「陽明山有很多豪宅」，「有錢人只住在台北，不是桃園也不會是新竹，有些有錢人反而會選擇住在台中或是高雄。