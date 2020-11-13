第一夫人交接也受阻！梅蘭妮亞不甩傳統　拒邀吉兒喝白宮下午茶

▲梅蘭妮亞夫唱婦隨，至今尚未聯繫吉兒洽談第一夫人交接之事。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉，不過川普總統質疑選舉結果不公，堅決不承認敗選。現任第一夫人梅蘭妮亞夫唱婦隨，也並未按慣例聯繫未來的第一夫人吉兒（Jill Biden）。

據CNN報導，兩任總統在進行交接期間，按照慣例，第一夫人也會與下一任總統夫人進行交接。

First lady Melania Trump has not reached out to Jill Biden either https://t.co/uyCmt8Ovv9 pic.twitter.com/FC3xICe8gW — CNN Politics (@CNNPolitics) November 11, 2020

4年前，時任美國第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）在川普勝選的48小時後，就邀請梅蘭妮亞到白宮喝下午茶，還親自為她導覽白宮行政官邸、第一夫人更衣室、玫瑰花園等地。她也按傳統為對方列出了第一夫人事務清單，標註需要規避的事項，以及該履行的承諾。

不過知情人士告訴CNN，梅蘭妮亞目前與丈夫川普站在同一陣線上，並不承認他們在本屆選舉中落敗，因此尚未聯繫當選總統拜登的夫人吉兒。

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