第一夫人交接也受阻！梅蘭妮亞不甩傳統　拒邀吉兒喝白宮下午茶

▲梅蘭妮亞夫唱婦隨,至今尚未聯繫吉兒洽談第一夫人交接之事。(組圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉,不過川普總統質疑選舉結果不公,堅決不承認敗選。現任第一夫人梅蘭妮亞夫唱婦隨,也並未按慣例聯繫未來的第一夫人吉兒(Jill Biden)。

據CNN報導,兩任總統在進行交接期間,按照慣例,第一夫人也會與下一任總統夫人進行交接。

