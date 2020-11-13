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三倍券廝殺！高雄飯店掀「沙拉吧大戰」　頂級牛菲力竟只要＄158

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▲▼高雄福華大飯店慶祝麗香苑開幕慶，沙拉吧加主餐三選一只要NT$588元。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華大飯店麗香苑改裝開幕慶，沙拉吧原價格NT$430元，再加NT$158元即可享用菲力牛排等主餐。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

搶攻三倍券最後商機！趁著疫情趨緩，高雄飯店業者紛紛推出輕食自助吧優惠，福華大飯店麗香苑改裝開幕慶，沙拉吧加主餐三選一，只要NT$588元；寒軒高雄商旅飯店則是不限年齡，沙拉自助吧吃到飽NT$279元。不過也有餐廳業者另闢市場推出秋季新菜色，嚴選櫻桃燒鴨宴一鴨三吃，將各式食材發揮到淋漓盡致。

高雄福華大飯店「麗香苑」自助餐廳以輕食沙拉吧及精緻主餐用餐方式受到大批消費者擁護，2019年底即規劃在2020年2月起進行改裝，斥資千萬裝潢，歷經5個月終於完工，正好巧妙避開疫情影響。「麗香苑」自助餐廳採自然採光，擁有優雅的舒適用餐空間，大理石搭配古銅金及木作元素設計、五星廚師團隊的料理展演，就是要讓消費者感到耳目一新。

▲▼高雄福華大飯店慶祝麗香苑開幕慶，沙拉吧加主餐三選一只要NT$588元。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄福華大飯店麗香苑改裝開幕慶，沙拉吧加主餐三選一只要NT$588元。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄福華大飯店慶祝麗香苑開幕慶，沙拉吧加主餐三選一只要NT$588元。（圖／記者許宥孺攝）

隨著疫情趨緩，麗香苑自助餐廳即日起辦理開幕慶活動，平日午、晚餐原價NT$780元的沙拉吧+指定主餐三選一（特選紐西蘭菲力牛、蒜香奶油烤蝦、鐵扒嫩煎雞腿排），現在只要NT$588元。「最推薦菲力牛排！」高雄福華大飯店行銷部副理劉佳貞指出，菲力牛的厚度約有3公分，口感非常軟嫩多汁，沙拉吧原價格是NT$430元，等同於再加NT$158元就可以享用到CP值極高的菲力牛排等主餐，以平常價格來比較，這次開幕慶活動大約是75折優惠。

▲▼寒軒高雄商旅銀髮族被投訴。（圖／記者許宥孺攝）

▲寒軒高雄商旅沙拉自助吧不限年輕，通通只要NT$279元。（圖／記者許宥孺攝）

而經年發行銀髮族輕食自助吧優惠餐券的寒軒高雄商旅飯店，近期活動DM將目標對象設定為「50歲以上」，沒想到優惠門檻降低，卻引來消費者不滿。為挽救商譽，飯店決定以實際行動來表達「真心道歉」，原價NT$370+10%的輕食沙拉自助吧，現在不限年齡，通通只要NT$279元，若要加點主菜，則需補足差價，但此優惠例假日及連續價期不適用。

2020亞洲樂齡生活智慧展，12日至15日在高雄展覽館開展，為此，高雄寒軒國際大飯店特別針對樂齡族推出樂活專案。高雄寒軒國際大飯店行銷企劃部經理徐碧蓮表示，即日起到30日，6樓庭園廳午餐沙拉吧吃到飽，只要330+10%(原價370+10%)，如果消費者年齡是50歲以上，現場出示身分證，幾歲就折抵幾元，年紀愈長優惠還更多。

▲▼老新台菜推出干邑火焰櫻桃燒鴨宴，燒鴨淋上白蘭地聞得到濃濃酒香。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼老新台菜推出干邑火焰櫻桃燒鴨宴，燒鴨淋上白蘭地聞得到濃濃酒香。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼老新台菜推出干邑火焰櫻桃燒鴨宴，燒鴨淋上白蘭地聞得到濃濃酒香。（圖／記者許宥孺攝）

另外，甫獲經濟部全國12間經典特色台菜餐廳的「老新台菜」則是另闢戰線，趁著秋季推出新菜色，嚴選飼養75日的櫻桃鴨隻低溫烘烤，淋上白蘭地，使烤鴨色澤紅潤光亮，還有濃郁的酒香。「一鴨三吃」趴配經典鴨肉虎皮包、爆炒鍋氣鴨絲鬆還有頂上濃郁白湯，讓消費者吃的到整枝櫻桃鴨的美味。

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