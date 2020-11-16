高雄男酒後上按摩店…耍醉拳「徒手打凹鐵櫃」！清醒頻喊：好後悔

▲高雄苓雅區有酒客上按摩店消費，因細故徒手砸壞店家鐵櫃，警方上門處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市苓雅區今（16日）凌晨1點半左右發生一起酒客糾紛案。轄區派出所接獲報案，指稱按摩店內有人滋事；警方獲報後抵達現場，立即將酒醉男子帶回調查，經過了解，原來是一名35歲的林姓男子酒後前往按摩店消費，酒醉情緒失控，徒手敲打鐵櫃，造成鐵櫃凹陷毀損，店家因此報警處理。林男酒醒後對自己醉後失態表達歉意，店家事後也不追究；但對於男子失控的情形，警方仍依社會秩序維護法送辦。

▲店家鐵櫃被打凹毀損，因而報警處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這名鬧事的35歲林姓男子，酒後前往按摩店消費，卻因為酒醉導致情緒失控，徒手敲打鐵櫃，令置物鐵櫃最右上角的地方，向內凹陷毀損；店家發現後立刻報警處理，男子被帶回調查，酒醒之後十分後悔，因酒後情緒不穩，而敲打鐵櫃出氣，不知道會造成這種結果。

林姓男子也表達對店家及警方的歉意，店家事後得知該名男子是因為酒醉失態，並非故意，表示不追究，但他酒後失控的行為，警方將仍依社會秩序維護法函送偵辦。

▲高雄苓雅區有酒客上按摩店消費，因細故徒手砸壞店家鐵櫃，警方上門處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

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