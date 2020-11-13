假牙拆了可以給狗用！老教授想植牙遭拒竟挨告　妻當場昏倒診間

▲老教授把植牙遭拒的過程po網抒發，反遭牙醫控告妨害名譽。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

在國立大學任教的邱姓教授因植牙不適，轉到三軍總醫院求診，希望重新植牙，被看診的林姓主治醫師以手續複雜等理由給了個軟釘子，陪同看診的邱妻得知手術費用可能數百萬元，更當場暈倒診間，邱氣憤地在個人專欄po文「牙醫的鐵齒與不齒」，質疑林醫說他原來的假牙拆了可以去給狗用，反被林醫控告妨害名譽，北檢13日處分不起訴。

據了解，年約70歲的邱姓教授曾在其他地方接受過植牙，2018年間，因為植牙的地方感覺不舒服，原本的私人診所牙醫又退休了，2度在妻子陪同下，改到三總求診後，在個人網路專欄po文抒發不滿。

▲老教授在妻子陪同下到三總看牙醫留下不愉快經驗。（示意圖／pixabay）

邱教授在「牙醫的鐵齒與不齒」文中指出，年輕的林姓牙醫在初診時就說，「治療也很麻煩，像這種病況，他都不願診療，怕稍有閃失會被告，建議我回去給原來醫生或其他牙科診治」，因為邱妻一再請求，林醫同意隔月Ｘ光機器修好後再檢查。

第2次看診，林醫又說「你那位牙醫植牙用很好的瑞典材質，但技術太差，拿出來後，或許可以給狗用，但我們會丟掉的。」後來林醫仍建議邱教授去找其他名醫，並說邱要補骨粉，所費不貲，「光是左下一塊約1公分х2公分，補骨的部分就需48萬，植牙一顆約10萬至12萬」，在一旁的邱妻暗忖要花數百萬元，全身冒冷汗，當場暈倒。

▲牙醫說植牙技術研發時期，會先用狗做測試接合密度。（示意圖／CC0圖庫）

文章po出後，林醫認為名譽受損，控告邱教授涉嫌誹謗，台北地檢署首度調查後處分不起訴，林醫再議高檢署發回，同時加告4名網友回文批醫師態度「比去三流酒店差」、「自卑變自大的三小傾向」，同樣涉嫌妨害名譽。林醫表示，自己沒有過處理邱教授這種複雜植牙的經驗，所以建議找其他醫師，至於「可以給狗用」的部分，則是他在舉例早期研發植牙技術時，會先用在狗身上做結合測試。

邱教授表示，說林醫鐵齒，是因為林醫似乎很在意他過去植牙的問題，而「不齒」則是他感受到林醫不理會自己、有一點不屑的感覺，其實是在消遣邱教授自己。檢察官最後認為，邱妻的確有在診間跌倒，邱教授的文章內容並沒非無中生有，三總醫師看診情形與公共利益有關，屬可受公評之事，至於4名網友的留言內容，也沒有超出邱教授文章範圍，因此全部處分不起訴。

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