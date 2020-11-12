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男大生騎山路打滑！遭法拉利爆頭亡　科技老總逆轉遭起訴

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▲▼法拉利超跑遭機車撞上，地上滿是機車騎士的血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲汐止山區3年前發生法拉利超跑撞上對向打滑機車，造成騎士慘死事故。（資料照／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

匯聚科技總經理郭永福3年前駕駛法拉利超跑，在新北市五指山區道路，不慎撞上對向過彎打滑翻滾的蔡姓騎士，還在念大學的蔡男頭部外傷、顱內出血送醫不治，蔡的父親控告郭涉嫌不確定殺人罪，檢察官一度認為郭閃避不及，處分不起訴，經高檢署再議發回，士林地檢署根據鑑定發現郭超速，改依過失致死罪起訴郭男。

▲▼法拉利超跑遭機車撞上，地上滿是機車騎士的血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲法拉利車頭嚴重毀損。（資料照／記者陳豐德翻攝）

2017年12月20日下午2點多，郭男開著白色法拉利，循汐止汐萬路3段上山，在一處彎道，遇到蔡姓男大生騎車下山蔡男因失控打滑，滑到對向車道，被郭的超跑迎面撞上，蔡的頭部重撞地面，顱內出血嚴重，經送醫不治死亡。

士林地檢署首度調查時，勘驗行車紀錄器，認定郭永福沒有違規跨越雙黃線，肇事主因是蔡男打滑闖入對向車道，郭來不急閃避撞上，認為郭罪嫌不足，處分不起訴，蔡男的父親仍堅持郭涉嫌不確定故意殺人，提出再議。

▲▼法拉利超跑遭機車撞上，地上滿是機車騎士的血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲被撞的機車全毀。（資料照／記者陳豐德翻攝）

案經高檢署發回續查，士檢檢察官根據2份行車事故鑑定報告，發現郭的法拉利和蔡的機車在碰撞前，都已經超過當地40公里速限，其中郭的車速達每小時62.35公里，確實有過失導致無法即時煞停，但認為2人素不相識，沒有恩怨，且郭肇事後留在原地向警方自首，最後依過失致死罪嫌起訴，並請求法院減輕其刑。

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