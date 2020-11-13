網銀大盜抓到了！釣魚簡訊「貨品己派發藏駭客」　2個月狂撈百萬

▲戴姓男子涉嫌用釣魚簡訊把駭客程式植入民眾手機，盜取網銀帳密轉帳。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市戴姓與王姓男子，涉嫌利用釣魚簡訊隨機通知民眾，「貨品已派發，請查收」，吸引民眾點擊指定網址後，偷偷將駭客程式植入民眾手機，蒐集銀行帳密，有14位民眾的銀行帳戶或信用卡因而被盜轉、盜刷上百萬元，檢調根據操控銀行轉帳的網域、IP鎖定戴、王2人涉案，今天兵分4路展開搜索約談，全案朝妨害電腦使用及詐欺罪嫌偵辦。

檢調獲報，7、8月間有多位民眾收到莫名簡訊「您在本店訂購的貨品已派發，請查收」，簡訊內還附上以「duckdns.org」結尾的網址，民眾如果好奇點擊，手機馬上被偷偷植入惡意程式「chrome.apk」，在不知不覺間，存在手機內的網路銀行帳號密碼、信用卡資訊，全部都會被上傳到雲端。

有民眾事後發覺，自己帳戶內存款被莫名轉出，或者遭人盜刷，檢調單位根據網銀登入系統溯源，發現遭盜的帳號，都是從位於日本的私人虛擬網域(VPN)登入，再追查出這個VPN只是戴男使用的IP跳板。

▲民眾在不知不覺間被偷走帳密和信用卡資料損失金錢。（示意圖／取自Pixabay）

專案小組發現，40多歲的戴男不但利用竊取來的網銀帳密登入、操作非約定轉帳功能，還會攔截銀行發送的簡訊認證密碼，藉此從14位民眾的帳戶中轉出近百萬元，用來購買「簡訊發送服務點數」，企圖繼續免費發送釣魚簡訊，被害人中還有4人的信用卡也遭盜刷10多萬元，被用來購買遊戲點數，分別轉入戴男以及年約20歲的王姓男子遊戲帳號中。

台北地檢署檢察官林錦鴻13日指揮調查局資安工作站、新北市調處幹員，兵分4路搜索戴男和王男處所，並以違反《刑法》妨害電腦使用及詐欺罪嫌被告身分，約談2人到案，追查幕後是否有更大駭客集團操控盜取民眾網銀存款。

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