網友批蘇嘉全「家族貪到新境界」挨告　法官提「屏東傷痛」勸和解

▲蘇嘉全不滿黃姓網友批評提告，民事勝訴後再告刑事，就是要回復名譽。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

黃姓網友於2018年九合一選舉前，在臉書批蘇嘉全家族在屏東，「貪到新境界，連校長都能賣」，經蘇嘉全提告，北院6月判黃男應賠10萬元、在網上道歉，但黃男未履行10萬賠償；蘇嘉全另告妨害名譽，要求黃男履行民事10萬賠償、並於庭上公開道歉，法官則提出同是屏東人的經歷，苦勸雙方和解，但黃男一口回絕，堅持面對「司法的煎熬」，本案將擇期再審。

黃男經蘇嘉全提告敗訴後不久，即爆發震撼社會的立委收賄案，其中涉嫌收了2580萬的蘇震清，便是蘇嘉全的姪子，蘇嘉全也因此請辭總統府秘書長，不少PTT網友替黃男敗訴抱不平，紛紛留言聲援。

▲黃男今日出庭拒絕道歉，表示願面對司法審理。（圖，資料照／記者羅志華攝）

黃男今日出庭表示，當時因為蘇嘉全妻子爭議很多、又參選屏東區立委，他為讓大家一起監督候選人才會發文，至於批評的內容，大都是從小聽親戚講的，而他已履行民事判決在臉書道歉，拒絕再次道歉。

蘇嘉全委任律師痛批，蘇嘉全本想給黃男機會，讓他履行民事賠償10萬、在庭上道歉讓法院記錄就好，不料黃男毫無悔意，請求法院重判。

法官審理前，看了相關新聞相當感概，在庭上先向蘇嘉全委任律師勸道，黃男只是平民，而蘇嘉全已在民事訴訟討回公道，且近期立委收賄案正在審理，若又在新聞曝光，蘇嘉全難免受蘇震清牽連遭網友批評。

對於黃男，法官也以屏東人出身的經歷相勸，認為過往幾十年間，雖然屏東上的政治人物名聲不佳，他在念書期間，更曾有4張獎狀上署名的政治人物，全都有案在身，但既然黃男曾任北醫學生會會長，更應以知識份子身分自我警惕，在評論時要有充分查證，若現在願意和解，也可省下未來繁雜的司法程序。

但蘇嘉全委任律師表示，蘇嘉全希望藉刑事判決回復名譽，無法忍受黃男以不實內容攻擊，而黃男也不領情，表示自己一直拒絕道歉，之前是受民事判決，無奈下才道歉，他也願意面對接下來的司法審理，雙方和解破局，本案將擇期再審。

腦公！你不可以賴帳喔

