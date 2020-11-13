執法盲點！他「沿迴轉道行駛」挨罰1200…開單警：我也覺得不合理

▲小貨車開在迴轉道，竟遭人檢舉未打方向燈，警方開罰1200元。（圖／民眾提供）

記者陳雕文／新北報導

一輛小貨車行經新北環快迴轉道，事後竟收到1200元的罰單，理由是「不依規定使用燈光」，車主氣炸說，「就一條路能走是要打什麼燈？」警方解釋，「只要轉彎就得打方向燈」，記者質疑，所以北宜公路入每個彎就要打燈？從台北開台3線去墾丁不就打燈打到死？警方回應，「依法來說的確如此」。

▲被罰車主質疑，「就那麼一條路能走，是要打什麼燈？」（圖／民眾提供）

警方表示，從道路交通安全規則第91條來看，行車遇有轉向等情況時，應先顯示車輛前後的左或右方向燈；這起案件可從道路交通安全規則第106條來看，汽車迴車前，應暫停並顯示左轉燈光或手勢，看清無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉。

交通大隊則解釋，依照地面上或是上方標示，如果出現方向指示就要打方向燈，即便只有一個方向；交通分隊解釋，方向燈的使用是為了提醒周遭車輛判斷辨識行車動向，方能進行防衛駕駛。若民眾未遵守法規，將依據道路交通管理處罰條例第42條，「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」

記者提出質疑，所以在北宜這類的山路，只要入彎就得打方向燈，那如果今天要開台3線，他有那麼多的彎道，不就打燈打到死？警方表示，的確是如此，一般人可能會覺得很扯，我們也覺得不是那麼合理，但既然法條訂出來，執法人員就是依法行事，如果被開單的民眾有疑義，可循管道申訴。

▲車主收到罰單覺得超無奈。（圖／民眾提供）

是否被檢舉魔人施壓才開單？警方回應，接獲民眾檢舉後，會依據照片等跡證研判是否違規，接著才能依法製單告發，不是任何檢舉都能成立的。只是法律上有些規定很細，一般而言員警不會刻意去開這種單。

有網友認為，「如果方向燈是為了提醒周遭，那現在我只剩一條路走，你只能轉特定方向或迴轉的時候，是要提醒什麼？再打方向燈根本脫褲子放屁不是嗎？」、「都順著車道要迴轉了，你打方向燈有時還會引起誤會，人家會以為你可能是要臨停路邊。所以這時候打燈意義在哪？」撇開打燈的時機跟意義，由於最高可罰3600元，民眾只能培養隨時打方向燈的習慣…以保住自己的荷包。