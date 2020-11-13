快訊／萬里派出所前號誌燈箱遭撞毀　聯結車駕駛加速落跑肇逃

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區13日凌晨一輛聯結車行經萬里加投大鵬派出所前方時，先撞中央分隔島再撞號誌燈箱後逃逸，因衝擊力道過大，號誌燈箱硬生倒下，卻不見肇事車蹤影，警方鎖定車牌以車追人，已通知該名男子到案說明。

▲萬里凌晨派出所前號誌燈箱遭撞毀，聯結車駕駛加速落跑肇逃。（圖／記者郭世賢攝，下同）

據了解，13日凌晨1時許一名50多歲宋姓男子駕駛聯結車行經萬里加投（萬里往金山方向）大鵬派出所前方，整輛車先撞上中央分隔島，再撞毀號誌燈箱後逃逸，交通號誌瞬間熄滅；因衝擊力道過大，現場發出巨大聲響，當時值班員警衝出查看，肇事車輛已駛離現場，但現場發現大量小碎石佈滿道路。

▲聯結車先撞上中央分隔島，再撞毀號誌燈箱後逃逸。

經過民眾表示，他從桃園載豬肉返回金山販售，看到紅綠燈不亮再往前行駛，發現紅綠燈號誌燈箱遭撞倒損壞，只看到員警在現在交通指揮，但沒有看到有車停在現場，可能撞後逃走了。

大鵬派出所所長吳振宗表示，警方立即到場指揮交通疏導，同時並通知公路局維修，警方鎖定車牌以車追人，通知該名男子到案說明，警方對男子實施酒測，酒測值為0，警詢後肇事逃逸部分依《道路交通管理處罰條例》告發。有關毀損路口相關號誌、設施部分，已通報交通局及景美工務段到場維修及處理後續賠償事宜。

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▲交通號誌瞬間熄滅。

▲大鵬派出所所長吳振宗表示，立刻到場指揮交通疏導，同時並通知公路局維修。