行人闖紅燈喊「沒穿越車道就沒問題」　抗罰失敗

記者黃翊婷／綜合報導

行人阿輝（化名）去年4月間行經新北市板橋區一處路口時，因被警員認為違規闖紅燈，挨罰500元，但他喊冤並辯稱，當時並未穿越車道，自然沒有要看行人專用號誌或行走行人穿越道的問題。不過，台北高等行政法院法官審理之後，並未採信阿輝的說詞，日前裁定駁回。

▲阿輝自認沒有穿越車道，自然也沒有是否須遵守行人專用號誌等問題，但法官不採信。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿輝2025年4月間沿著新北市板橋區三民路二段騎樓行走，經過該路與正泰五巷間、設有行人專用號誌的路口時，卻在號誌亮起紅燈後，未經由行人穿越道就走過去，結果被警員目睹並當場製單舉發。

阿輝事後收到一張500元罰鍰的罰單，他不滿挨罰，決定提出行政訴訟並強調，當時他是沿著正泰五巷走到路口，再右轉三民路二段，並未穿越車道，自然沒有是否須遵守行人專用號誌或行走行人穿越道的問題。

不過，台北高等行政法院法官表示，依據舉發警員的職務報告及繪製現場位置圖看來，可知警員是在明確目睹阿輝沿著三民路二段騎樓，行經路口並於行人專用號誌亮起紅燈後，未經由行人穿越道，就穿越正泰五巷車道，接著持續行走在三民路二段上，這才上前攔停，當場製單舉發。

法官指出，上述證據與事發路口的街景照片、新北市政府交通局2025年9月4日函所附的路口號誌時制計畫資料相符，應當足以採信。最終法官認定原處分裁處阿輝罰鍰500元，核無違誤，裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。