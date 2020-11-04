段宜康爆「某立委男友嗆聲」網猜是她　高嘉瑜回應了

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨前立委段宜康4日在臉書影射，有黨內女性立委的男友，稱自己在新潮流系20年，甚至嗆聲行政部門，網友留言猜測該名女立委是高嘉瑜。對此，高嘉瑜回應，男朋友的事，女朋友也不一定會知道，要大家去問段宜康。

段宜康4日意有所指地寫下，「你女朋友當上立委，我也真心佩服你們的本事，更祝福能一帆風順、步步高升要怎麼嗆聲，也是你們一貫的風格，不干我們屁事」。該文章因為沒具名，網友們都很好奇當事人是誰？

貼文一出，網友紛紛在底下留言，敲碗段宜康解答貼文提到的人「是誰」？由於有網友猜是「品學兼優」，苗栗縣議員曾玟學連忙出來留言喊冤，說自己20年前還在念小學，很明顯不是在講自己跟立委賴品妤，段宜康也幫忙澄清「不是喔」。

▼段宜康爆某立委男友協調會嗆聲。（圖／翻攝自段宜康臉書）

值得注意的是，有人留言猜測，段宜康所指的是「港湖女神」高嘉瑜的男友馬文鈺。對此，高嘉瑜4日在立院被媒體追問時表示，確實有人傳來，但說實話應該要去問段宜康委員，還有當事人整個過程到底是怎樣。

她表示，自己不是當事人也不清楚，希望趕快把事情釐清，盼外界不要做一些無謂的揣測。她接著脫口，有男朋友的立委蠻多的，應該不會只有自己，「我可能不一定有男朋友。」

媒體驚訝追問，高嘉瑜是否與馬文鈺分手？她則一邊解釋一邊快走，否認自己沒有分手，隨後進步入電梯說：「不要問我，我不知道啦，老婆的事老公都不一定知道了，男朋友的事女朋友也不一定會知道。」