參加同志遊行遭誤認成江啟臣　林飛帆直嗆：他不敢來

▲林飛帆31日參加同志遊行卻被網友誤認成江啟臣。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

記者蘇晏男／台北報導

在總統蔡英文召下，不少民進黨內人士、立委參與31日台灣同志遊行。其中，立委范雲在臉書上傳一張與民進黨副秘書長林飛帆的合照後，有網友卻把林飛帆誤認成國民黨主席江啟臣，讓林飛帆晚間在臉書回應，「江啟臣不敢來」。

范雲31日下午上傳一張與立委賴品妤與林飛帆的合照。不過疑似因為林飛帆帶著墨鏡及6色彩虹口罩，五官幾乎都被擋住，因此有網友留言「右邊是江啟臣嗎？」賴品妤見狀，直接標註林飛帆，並表示，「你怎麼看」。

事後，林飛帆晚間在個人臉書分享此事，並寫道，「今天我跟民進黨的30多位黨公職一起參與同遊。江啟臣不敢來。結案」。

另外，林飛帆稍早前對於參與今年同志遊行一事表示，「婚姻平權法案通過不是平權運動的終點」，最近的許多討論，也都證明我國距離一個真正平權的社會，還有一段距離，只要歧視和不理解還在，就有必要繼續促成理解和改變。

他指出，今年民進黨以黨中央名義報名參與同遊的主題，一方面呼應這屆的同志大遊行，二方面也希望提醒民眾，18歲的年輕人也應該享有決定他們自己未來的權利。

其他人也看了這些...

►正能量爆棚！ 蔡英文點出今日關鍵字：相愛、包容、更好的台灣

►高鈺婷首次率時力參加同志大遊行：性平教育絕對要從小扎根

更多熱門新聞...

►葉毓蘭戴「狐狸面具」參加同志遊行：台灣是亞洲重要指標！

►民眾黨行動支持同志權益 不忘推銷北市：性別人權亞洲最進步

►振興一下我們的美麗