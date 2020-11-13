打統編是「秘書習慣了！」　朱學恒開批丁怡銘騙不夠：要不要臉啊

▲丁怡銘赴牛肉麵店向店家致歉。（圖／行政院提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院發言人丁怡銘日前引爆「牛肉麵風波」，除了毀店家商譽，讓民眾更不滿的是，丁為了補償店家，下訂百碗牛肉麵賠罪，卻疑似打統編報公帳，事後則是稱「秘書習慣了」，重下同金額但無打統編的訂單。對此，宅神朱學恒就在臉書開批「騙一次不夠，還要騙，還要用公家人力做你私人事情，要不要臉啊？」

朱學恒13日在粉絲專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」轉貼相關報導，文中質疑「叫秘書上班處理你個人私務，有沒有公器私用？」畢竟丁怡銘嘴上說會親自訂餐，爆出統編爭議後，卻改口是請秘書訂的，「親自的意思是親自叫你秘書在上班時間領人民薪水訂嗎？」

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▲丁怡銘買牛肉麵被抓包報公帳（圖左），及事後重新下訂的訂單。（合成圖／翻攝丁怡銘臉書）

宅神更指出，「地址寫寄到行政院發言人室，請問門口警衛會不會代收？你叫領人民納稅錢的警察幫你收私人包裹，這叫有政府會作事嗎？」大罵丁怡銘根本就是騙一次不夠還要騙，還用公家人力處理私人事情，「要不要臉啊？」

貼文一出，其他網友也紛紛留言冷笑，「沒被發現就報公帳了」、「看起來平時報公帳報得很順手啊，要不要查一下報銷明細」、「習慣性打統編，表示平常都是公私帳不分」、「所以你想要他怎樣？自己去煮麵嗎」、「說了一個謊就要用更多謊言來圓，這下沒完沒了啦」、「我出包，你買單。」