丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺肉品，引起業者強烈反彈。為了平息大眾怒火，行政院長蘇貞昌替他緩頰「年輕人難免會犯錯」，知錯能改善莫大焉，也在臉書說了重話「要他深切檢討，不准再有下次。」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌說，本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，這很不應該。丁發言人已經誠意的道歉，店家也接受，我們覺得很不好意思。確實，我平常也很喜歡吃麵，如果有機會，我也來吃看看。

至於在野黨喊話要丁怡銘下台？蘇貞昌說，發言人是很辛苦的工作，他也做得很好，年輕人也像任何人一樣難免會犯錯，我們覺得已經知錯能改善莫大焉。

蘇貞昌最後也說，丁怡銘第一時間道歉，並親向店家來當面致歉，店家也接受，我想大家就不用再把這個事情一直上綱，「我們也對店家受到波及，真的很對不起，也希望大家多食用好的商品，大家都能夠團結一心」。

為了展現道歉誠意，蘇貞昌將於今天下午5時與丁怡銘、民進黨立委羅致政、張宏陸至新北市板橋區重慶路「皇家牛肉麵重慶店」親自致意 。

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