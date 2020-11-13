政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

記者蘇晏男／台北報導

行政院每周四都會直播院會會後記者會，但由於行政院發言人丁怡銘12日在該場合上，不實指控台北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，影響店家商譽，行政院13日特地下架直播影片，以保護店家。不過對此有網友不領情，留言抨擊政院「栽贓很高調，道歉兩三行」。

丁怡銘12日在行政院會的會後記者會上，面對媒體提問台北市長柯文哲提出的萊豬進口4項建議，先以「蘇貞昌已請衛福部跟農委會於會後做回應」一句話回答後，轉而強調台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛。店家「皇家傳承牛肉麵」在遭到行政院指控後，秀出「零檢出」的食品檢驗證明澄清，且召開記者會抗議行政院抹黑。

對此，考量到該記者會內容全程線上直播，行政院臉書13日上午寫道，「行政院發言人丁怡銘昨（12）日親赴店家致歉，為免持續造成民眾誤解，保護店家，所以將1112行政院會後記者會影片下架，特此說明」。

針對上述行政院舉動，許多網友不領情，紛紛表示，「該下架的是發言人吧」、「像小屁孩一樣鬧完就閃人」、「栽贓很高調，道歉兩三行」、「這太嚴重了，怎麼只是要影片下架而已！」、「一個國家行政最高單位發這種文超鳥，你以為是個人粉專嗎？」、「就這樣？這樣就要粉飾太平？不要再開一次昨天那樣規模的道歉記者會嗎？」。

另外，對於丁怡銘向業者購買100碗牛肉麵致歉，卻被抓包打統編疑報公帳一事，網友也在底下直酸，「麻煩一下發言人幫我訂牛肉麵~報公帳唷！記得打統編」、「有政府 會造謠 他吃麵 你買單 #統一編號03722403」、「為什麼你做錯事說錯話要拿恁北繳的稅金去賠？憑什麼？」。

▲丁怡銘12日在行政院會記者會上指控2020台北牛肉麵節冠軍使用萊牛。（資料照／行政院提供）

▼行政院發文表示下架12日行政院會後記者會影片。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

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