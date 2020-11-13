台灣再被WHA排除　人民日報：「防疫優等生」也沒資格加入

▲世界衛生大會（WHA）今年以視訊方式進行。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《人民日報》13日發文指出，民進黨政府不承認一中原則，是無法參與世衛大會（WHA）的真正原因，「世界衛生組織（WHO）的成員必須是主權國家，台灣地區作為中國的一部分，不管是『防疫優等生』還是『防疫差生』，都無資格加入。」

該片文章題為「民進黨當局『以疫謀獨』必然失敗」，文內提到，在民進黨的話術裡，世衛組織和世衛大會不能沒有台灣，因為台灣是「防疫優等生」，值得全世界來學習，這是典型的偷換概念。

文內指出，世所共知，世衛組織是聯合國下屬的專門組織，其成員必須是聯合國會員國，即主權國家，台灣地區作為中國的一部分，不管你是「防疫優等生」還是「防疫差生」，都無資格加入，「所謂『台灣加入世衛』，根本是個偽命題。」

文內提到，民進黨將世衛議題與台灣民眾健康權益掛鉤，更是信口雌黃、混淆視聽，沒有人比大陸更關心台灣同胞的健康和福祉，大陸及時主動向台灣地區通報疫情最新信息，對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，「台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，同世界衛生組織和各國的信息交流是暢通的、機制是完善的，台灣沒有也不會錯過疫情信息。」

文內指出，民進黨自誇防疫好，其實貽笑大方，一段時間以來，台灣已向外輸出50多例確診病例，民進黨當局卻咬定這些病例多是「誤診」，就算是確診也沒在島內造成傳染，「民進黨當局堅持不普篩，嚴禁島內民眾發布疫情，懲處主動查出疫情的縣級防疫單位，這讓世人不得不生疑，所謂『防疫優等生』，莫非是靠歧視、雙標、鴕鳥政策和自欺欺人包裝而成？。」

文內提到，世衛大會續會是線上會議，民進黨無法跟往年一樣組團實地鬧場，但據島內媒體報導，台方將在世衛大會續會期間舉辦同一主題的線上會議，「看來，民進黨當局這是要鐵了心搞『虛擬蹭會』『模擬蹭會』，可笑又可悲！」